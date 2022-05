Kremser HTL-Firmenmesse feierte ihre Rückkehr

Werbung

„Endlich wieder miteinander!“, lautete der Tenor bei der Firmenmesse der HTL Krems, die heuer wieder vor Ort stattfinden konnte.

Dabei präsentierten sich 50 Mitgliedsbetriebe des Vereines HTL Connect aus den Bereichen Bautechnik und IT je einen Tag in der HTL. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Messe auf drei Tage ausgedehnt, sodass eine Ausdünnung in der Dichte der Aussteller und Schülerströme erzielt wurde.

Die Schüler hatten im Rahmen der Firmenmesse ausreichend Zeit, um direkte Kontakte zu den Firmen zu knüpfen, deren Tätigkeiten kennenzulernen, sich über aktuelle Trends in der Berufswelt zu informieren und so durch den intensiven Praxisbezug weitere Motivation für ihre Ausbildung zu bekommen.

„Der große Andrang zeugt vom immensen Interesse der Firmen an den HTL-Schülerinnen und -Schülern“, erklärt HTL-Direktor Andreas Prinz. Denn die Nachfrage nach HTL-Absolventen der Informationstechnologie und Bautechnik übersteige derzeit bei Weitem das Angebot, fügt er hinzu. Für die Firmen sei die Messe eine Gelegenheit, Kontakte zu möglichen zukünftigen Mitarbeitern herzustellen, Praxisplätze anzubieten oder sogar noch vor Abschluss Stellenangebote zu machen.

Der Verein HTL Connect hat rund 100 Mitgliedsbetriebe aus dem Bau- und IT-Sektor, die das gesamte Spektrum des fachtheoretischen und fachpraktischen Ausbildungsangebotes der HTL Krems abdecken. „Diese praxisorientierte und niederschwellige Zusammenarbeit über den Verein HTL Connect stellt eine Win-win-Situation dar“, freut sich Prinz.

