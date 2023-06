Analogien im Fokus

Abstrakte Formen, klare Linien und kräftige Farben: Das ist, was seit vergangenem Wochenende die Ausstellungsräume der Galerie Daliko prägt.

Die Galerie Daliko hat seit ihrer Gründung im Jahr 2012 den Anspruch, heimischen sowie internationalen zeitgenössischen Künstlern eine Bühne zu bieten. Diesen setzt sie regelmäßig erfolgreich um – so auch aktuell mit der Ausstellung „analog 1.0“ der beiden deutschen Künstlerinnen Simone Hamann und Anja Kutzki. Die Künstlerinnen verbindet eine gemeinsame Vergangenheit; sie haben einander bereits beim Kunststudium in Passau kennengelernt. Weil man sich im Leben immer zweimal trifft, stehen die beiden seit einigen Jahren wieder in engerem Kontakt – der Gedanke zu einer gemeinsamen Ausstellung war da naheliegend. Und es gibt kaum einen Ort, der sich für dieses Vorhaben besser eignen würde als Krems, denn Krems und Passau sind schon seit fast 50 Jahren Partnerstädte.

Anja Kutzki und Simone Hamann ähneln einander jedoch nicht nur in ihren Lebensläufen, sondern auch in ihrer Kunst – wenn auch erst auf den zweiten Blick. Denn wo im Werk Anja Kutzkis zumeist gerade Linien und ein deutlicher Fokus auf die Farbe Weiß zu finden sind, sind Simone Hamanns Arbeiten häufig geprägt von runden Formen in kräftigen, bunten Farben, die sie als „Bubbles“ bezeichnet. Doch beim näheren Hinschauen tun sich Ähnlichkeiten – Analogien – zwischen den Werken auf, die in der aktuellen Ausstellung besonders zur Geltung kommen: Beide Künstlerinnen haben einen Hang zur Abstraktion und spielen in Bildserien mit spannenden Mischungen aus Altem und Neuem, Form und Farbe. Die Auswahl und Anordnung der Arbeiten in der Galerie Daliko lassen dieses Spannungsfeld besonders interessant wirken und laden zum intensiven Nachdenken ein. Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Juni zu sehen; Informationen auf galerie-daliko.com.