Vernissage Dänemark zu Gast in Krems-Egelsee

Vernissage in Egelsee: Franz Haberhauer, Präsident der Dänisch-Österreichischen Gesellschaft, die Künstler Mona Lise Martinussen und Lars Bollerslev sowie Galeristin Dalia Blauensteiner und Bürgermeister Reinhard Resch (von links). Foto: Martin Kalchhauser

I m alten FF-Haus, laut Bürgermeister Reinhard Resch ein „kultureller Leuchtturm in Egelsee“, läuft aktuell eine Ausstellung der Künstler Mona Lise Martinussen (Gobelins), Lars Bollerslev (Malereien in Öl und Acryl) sowie Erna Møller (Glasfusion), alle drei aus Ribe in Dänemark.