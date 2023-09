Geschichten in Bildern

Abstrakte Formen und seltsame Wesen, farbenfrohe Bildwelten: Das sind die Werke der in Krems lebenden Künstlerin Gabriele Müller.

Ab nächster Woche präsentiert die erfahrene Künstlerin eine Auswahl ihrer Werke in der Galerie Kultur Mitte: Die Ausstellung wird am Freitag, 22. September, 19 Uhr, eröffnet, und ist bis 6. Oktober zu sehen. Sie trägt den Titel „Geschichten mit...“, und beschreibt damit die Essenz von Müllers Werken.

Die Künstlern erzählt gerne Geschichten, sowohl in Bildern wie auch in Worten. Sie hat schon in mehreren Anthologien und Zeitschriften Texte veröffentlicht und betätigt sich auch journalistisch. Die bildende Kunst begleitet sie schon seit ihrer Jugend: Nach der Matura hat die in Wien und Grafenwörth aufgewachsene Künstlerin drei Jahre als Zeichenlehrerin in Bolivien verbracht.

Seither hat sie sowohl in Mittel- und Südamerika als auch in Österreich Malkurse belegt und sich weitergebildet. Die Inspiration, die sie aus ihren zahlreichen Reisen wie auch aus ihrer Heimat zieht, spiegelt sich in ihrer Kunst.

So scheinen manche der Wesen, die die Welt in Müllers Bildern bevölkern, exotisch, andere wiederum vertraut. Jedes Bild erzählt eine Geschichte, die schon in augenzwinkernden Werktiteln wie „Der Normalbürger mit moderatem Verfolger“ beginnt und sich in den Köpfen der Betrachter weiterspinnt. So sind Müllers Bilder auf einzigartige Weise gefangennehmend und entführen Besucher der Ausstellung in andere Welten.

Mit viel Kreativität entwirft Müller für jedes Werk eine eigene Geschichte; ebenso kreativ geht sie mit den Techniken um, die sie sich zu Nutze macht. Sie sind zahlreich und vielfältig, und Müller weiß mit allen davon umzugehen. In der kommenden Ausstellung werden unter anderem Druckgrafiken, Aquarelle, Pastell und Acryl gezeigt.

Bei der Vernissage wird es neben Genuss für die Augen auch welchen für die Ohren geben: Für musikalische Untermalung sorgt der Autor und Musiker Gerald Jatzek mit Folksongs aus aller Welt.