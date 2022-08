Nedim Sönmez: Meister des Marmorierens stellt in "Kultur Mitte" aus

Eine besondere Ausstellung präsentierte die Galerie Kultur Mitte Krems im Rahmen des 36. „International Association of Paper Historians“-Kongresses. Nedim Sönmez ist ein Meister der fast vergessenen Kunst des Marmorierens.

Sönmez lebte 25 Jahre lang als Marmorierkünstler in Deutschland. Während dieser Zeit stellte er seine Arbeiten im Rahmen von 80 Einzelausstellungen weltweit in renommierten Museen und Galerien aus. In Einzel- und Gruppenausstellungen bewies er, dass die Marmorierkunst eine reiche Bildsprache beinhaltet. Mit seinem einzigartigen Stil konnte er individuelle Bildmotive erschaffen.

Zur Vernissage konnte Gemeinderat Wolfgang Mahrer, Obmann der Kultur Mitte, mit seinem Team zahlreiche Persönlichkeiten aus der Kremser Kulturszene begrüßen, darunter Christian Gmeiner, Ulli Rausch, Karl Hochstöger, Kulturamtsleiter Gregor Kremser oder Musiker Klaus Bergmaier, aber auch politische Vertreter wie Gemeinderat Nikolaus Lackner und Stadtrat Helmut Mayer.

Einführende Worte zum Künstler und seinem Werk sprach Emanuel Wenger vom technischen Leitungsteam der Konferenz. Die Eröffnung nahm Bürgermeister Reinhard Resch vor. Kunsthistorikerin Elisabeth Kreuzhuber vom Kunstverlag Art in Print, Kuratorin der Kunsthalle Würth für Österreich, zeigte sich begeistert von den Werken.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.