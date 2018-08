Die Eröffnung der ersten Kremser Solo-Ausstellung von Daniel Domaika lockte außerordentlich viele Besucher an. Orgel-Sommer bringt drei Konzerte mit Musik aus verschiedenen Jahrhunderten in der Kirche St. Veit.

Der Titel der Ausstellung ist Programm: Das spanische Wort „Abierto“ bedeutet „offen“, und es charakterisiert sowohl den Künstler Daniel Domaika, der derzeit in der Bibliotheksgalerie Einblick in sein vielseitiges Schaffen gewährt, als auch die neue Linie im Kremser Kulturamt. „Wir wollen vor allem frische, junge Positionen zeigen, die zur Stadt Krems einen Bezug haben“, erklärte Kulturamtsleiter Gregor Kremser.

Statement mit T-Shirt

Wie sehr der baskische Künstler, der seit 2012 in Krems lebt, schon Teil dieser Stadt ist, war bei der Vernissage deutlich zu spüren – an der großen Zahl der Gäste trotz drückender Hitze, den herzlichen Worten von Bürgermeister Reinhard Resch und Künstler-Kollegin Jutta Fischel und an den Werken selbst, unter denen sich vertraute Motive finden, wie die Piaristenkirche oder die Venus von Willendorf.

Dass Kunst für Domaika nicht nur etwas ist, was an Wänden hängt, bewies er bei der Vernissage mit performativen Elementen: So wurde etwa die Tür zur Ausstellung „Abierto“ erst im Zuge der Eröffnung geöffnet, und auch mit seinem T-Shirt setzte er ein Statement.

Für die Bilder und Objekte des Künstlers, der seit 2014 am Minoritenplatz ein Atelier betreibt, interessierten sich bei der Vernissage auch mehrere namhafte Kremser Galeristen.

Orgelmusik vom Barock bis heute

Orgel-Sommer | Drei Konzerte mit Musik aus verschiedenen Jahrhunderten in Kirche St. Veit.

Stücke vom Barock bis zur Moderne werden bei der Konzertreihe „Orgel.Sommer“ des Vereines „KirchenTonArtKrems“ in der Pfarrkirche St. Veit zu hören sein.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 16. August, 20 Uhr, Ronald Peter. Der Organist und Chorleiter in der Pfarrkirche St. Veit spielt Werke von César Franck, Felix Mendelssohn und Franz Schmidt.

Fortgesetzt wird der „Orgel.Sommer“ am Donnerstag, 23. August, 20 Uhr, von Johannes Zimmerl, Stiftsorganist in Her zo gen burg. Er wird Werke von Bach, Christian Minkowitsch, Camille Saint-Saëns und anderen interpretieren.

Abschließend ist am Donnerstag, 30. August, 20 Uhr, Magdalena Hasibeder zu erleben. Sie unterrichtet an der Wiener Musikuniversität, und ihr Programm besteht aus Werken von Bach, Felix Mendelssohn, Rudolf Jungwirth und anderen.

Karten sind ausschließlich an der Abendkassa erhältlich. Nähere Informationen unter www.kirchentonart.at