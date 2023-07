Künstlerfamilie stellt aus

Dass eine Familie in drei Generationen gleich drei talentierte Künstler hervorbringt, kommt nicht allzu häufig vor. Doch die Familie Kremser beweist, dass es möglich ist.

Seit Kurzem stellen der ehemalige AHS-Lehrer Heinz Kremser, Kulturamtsleiter Gregor Kremser und Gabriel Kremser im spansichen Restaurant El Tres in der Spänglergasse 3 ihre Werke aus.

Es ist das erste Mal, dass die drei gemeinsam ihre Werke der Öffentlichkeit präsentieren. Die Ausstellung trägt den Titel „Evolution“, und der passt auch. Denn die drei widmen sich grundverschiedenen Techniken, Materialien und Motiven; wohl voneinander inspiriert, aber dennoch unabhängig.

So hat sich Heinz Kremser der Bildhauerei verschrieben. Autodidaktisch erlernt schafft er abstrakte Figuren. Im El Tres zu sehen sind aktuell kleinere Skulpturen aus Marmor und Holz, die sich perfekt in die entspannte Atmosphäre des Restaurants eingliedern.

Im Gegensatz zu Heinz Kremser hat Gregor Kremser sein Handwerk studiert und beeinflusst als Lehrer und Kulturamtsleiter auch auf einer organisatorischen Ebene die künstlerlische Landschaft von Krems maßgeblich.

In der aktuellen Ausstellung sind große Malereien vertreten, die sich durch vorwiegend runde Formen und ein Spiel mit Farben auszeichnen. In viele seiner Werke arbeitet Gregor Kremser den Rahmen mit ein und schafft so unkonventionelle Oberflächen.

Gabriel Kremser, der jüngste Künstler der Familie, präsentiert Zeichnungen auf Papier. Vor allem Tier- und Fabelwesen faszinieren ihn; seine Arbeiten sprechen von viel Liebe zum Detail und originellen Ideen.

Die Ausstellung ist noch bis 10. September im Restaurant El Tres zu sehen.