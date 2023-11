Kunst geprägt von Elementen

Feuer und Erde – unter diese Motto steht die Ausstellung zweier Künstlerinnen, die in der Galerie Kultur Mitte am Freitag, 17. November, 19 Uhr, eröffnet wird. Angelehnt an die vier Elemente steht die Kunst von Uli Rausch unter dem Zeichen des Feuers; Martha Platzer schafft mit ihren am Element Erde orientierten Werken einen Gegenpol.

Feuer hat auch direkt mit dem Entstehungsprozess der Werke zu tun, die Uli Rausch in der aktuellen Ausstellung präsentieren wird: Die Kremserin bedient sich für ihre Keramikarbeiten der sogenannten Rakutechnik – eine aus Japan stammende Brennmethode. Dabei wird die Keramik nicht nur in einem Ofen aufgeheizt, sondern anschließend auch in brennenden Sägespänen gebadet. Durch starke Temperaturschwankungen im Herstellungsprozess und die Behandlung mit Sägespänen bekommt die Keramik ein charakteristisches Aussehen, das nur bei der Rakutechnik zu finden ist.

Die Schöpfungen von Martha Platzer, die unter dem Thema „Erde“ versammelt sind, sind in ihren Motiven der Natur und im Speziellen der Landschaft der Wachau verhaftet. Neben Vitalität und Impulsivität sind Platzers Malereien vor allem gekennzeichnet durch ein warmes Erscheinen. Die Künstlerin, die auch Obmannstellvertreterin der Kultur Mitte Krems ist, konzentriert sich weniger auf Details, sondern versucht, abstrakte Elemente mit konkreten zu verknüpfen. Ihr Werk umspannt, von Zeichnungen und Porträts bis zu Aquarellen und großen Acrylbildern, eine beachtliche Bandbreite an Stilrichtungen.

Die Ausstellung ist von 19. November bis 2. Dezember von Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 12 Uhr zu sehen.