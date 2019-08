Sie gibt Malkurse in der Kultur Mitte, malt seit mehreren Jahrzehnten und stellt seit 30 Jahren regelmäßig im Raum Krems aus. Jetzt ist es nach längerer Pause wieder so weit: Die Kremserin Martha Platzer zeigt in der Galerie Kultur Mitte Krems „Neues und Altes“, wie der Name der Ausstellung „Nova et Vetera“ verrät.

„Es geht um Waldviertler Themen und Wachau-Bilder, auch was in der Wachau vom Menschen verändert wurde“, erzählt Platzer. „Die Farben sind wie immer bei mir kräftig.“

Ein weiteres wichtiges Motiv sind die Berge – nicht nur wegen ihres starken Bezugs zur Natur, sondern auch aufgrund ihrer Bindung zu Osttirol, die auf ihren Vater zurückgeht.

Geboren und aufgewachsen in Hainfeld, lebt und arbeitet Platzer seit 1967 in Krems. Das Malen bedeutet für sie seit fast 40 Jahren „eine ganz intensive Erfahrung“. Angefangen hat sie mit Hinterglasmalerei, folgte schließlich der Aufforderung „Mach doch mal Aquarelle!“, malte Öl- und inzwischen vor allem Acrylbilder.

Einführende Worte bei der Vernissage spricht der frühere BRG-Direktor und Volkshochschul-Vorsitzende Hans Angerer.