Selbstporträts und Selfie-Filter

Mit modernen Bildbearbeitungstechniken, wie sie in Apps wie Instagram zur Verfügung stehen, kann sich ein jeder schnell und einfach eine optimierte Version seiner selbst zaubern. Übertrieben scharfe Fotos entindividualisierter Gesichter gehören zum Alltag in der Welt der sozialen Medien.

Zunehmender Trend der Selbstdarstellung

Künstlerin Christiane Peschek ist es ein Anliegen, sich in ihrer Kunst mit dieser Selbstoptimierung zu beschäftigen, wie sie in ihrer Ausstellung „soft core“ beweist, die vergangenen Donnerstag in der galeriekrems eröffnet wurde. „Soft core“ – das ist wörtlich zu nehmen. Weiche, verschwommene Bilder sind das Ergebnis ihrer Auseinandersetzung mit den immer mehr zunehmenden Trends der Selbstdarstellung.

Für ihre Arbeit zieht Peschek Selbstporträts – Selfies, in der Sprache der sozialen Medien – heran. Diese bearbeitet sie mit Filtern und Retuschierwerkzeugen auf ihrem Smartphone so lange, bis die Bilder fast bis zur Unkenntlichkeit verzerrt sind.

Sanfte Bilder stiften auch Verwirrung

Sämtliche Bilder sind in sanften Pastelltönen gehalten und entsprechen damit den üblichen ästhetischen Vorgaben von Instagram. Sie sind angenehm anzusehen und lösen doch aufgrund der Unschärfe gleichzeitig Irritation aus. In dieser Irritation setzt Pescheks Kritik an: Sie hält die Betrachter ihrer Kunstwerke dazu an, über Schönheitsideale, Körperbilder und deren Manipulation durch Filterwerkzeuge zu reflektieren.

Ihre Fotos widersetzen sich einer Schubladisierung der darauf abgebildeten Person, wie sie im Internet so gerne vorgenommen wird. So macht sie subtil auf die Gefahren allzu extensiver Bildbearbeitung aufmerksam, während sie die Ästhetik sozialer Medien für sich nutzt und damit spielt.

Ausstellung bleibt noch bis 20. August

In der aktuellen Ausstellung sind Besucher eingeladen, selbst über (übertriebene) Ideale, die in sozialen Medien verbreitet werden, zu reflektieren. Dabei werden mehrere Sinne angesprochen – die Ausstellung verfügt auch über eine Audio-Installation. Interessierte haben noch bis 20. August die Möglichkeit, in die Welt der Bildoptimierung einzutauchen. Nähere Informationen zur Ausstellung sind auf www.museumkrems.at verfügbar.