Spezielle Bauten in der Wachau

Wer öfter in der Wachau unterwegs ist, ist ihnen wahrscheinlich schon begegnet, ohne ihnen größere Beachtung zu schenken: Kragkuppeln.

Die unscheinbaren Bauten, mittlerweile vielfach verwittert und überwachsen, sind in Wachauer Weingärten zahlreich zu finden, wie die Künstlerin Renate Löbbecke, die sich seit über drei Jahrzehnten mit dieser Bauform beschäftigt, festgestellt hat. Das Besondere an Kragkuppelbauten: Sie bestehen nur aus Stein und funktionieren ganz ohne Hilfsmittel wie Mörtel oder Holz. Auf diese Weise war es Menschen, denen diese Hilfsmaterialien nicht zur Verfügung standen, möglich, dennoch einfache überdachte Gebäude aus herumliegenden Steinen zu errichten.

Die Bautechnik der Kragkuppelbauten wurde an mehreren Orten unabhängig voneinander entwickelt – so auch in der Wachau. Renate Löbbecke hat sich daher entschlossen, ihre Expertise nach Krems zu bringen und der Öffentlichkeit in Form einer Ausstellung eine Sammlung von Fotos der Kragkuppeln in der Wachau zur Verfügung zu stellen. Die Ausstellung mit dem Titel „Kragkuppelbauten. Ein Internationales Architekturphänomen – auch in Wachauer Weingärten“ wurde letzten Samstag unter großem Interesse im museumkrems eröffnet. Betont wurden die Besonderheit von Kragkuppelbauten sowie die bewundernswerte Hingabe der Künstlerin. Die zahlreichen Fotografien geben aufmerksamen Besuchern einen Einblick in eine ebenso unscheinbare wie in der menschlichen Kulturentwicklung essenzielle Bautechnik. Die Ausstellung ist noch bis 15. November im museumkrems zu sehen.

Für jene, deren Interesse geweckt wurde und die sich näher mit dem Thema Kragkuppeln beschäftigen möchten, hat Renate Löbbecke ein besonderes Angebot: In ihrem Buch „Kragkuppeln in Wachauer Weingärten“, erhältlich auf www.buchhandlung-walter-koenig.de (120 Seiten, 18 Euro), bietet sie noch mehr Fotos.