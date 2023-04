Verein verpasste Egelsee einen Frühjahrsputz

Verantwortlich ist dafür immer der Verschönerungsverein (VV), dessen Obmannschaft im Vorjahr vom langjährigen Chef Josef „Sepp“ Deißenberger zu Albert Hasengst wechselte.

Dorf wird alljährlich „geputzt“

Die gute Tradition des frühlingshaften Großreinemachens ins der Natur wurde aber natürlich beibehalten. Und so rückten am 1. April 24 fleißige Helferinnen und Helfer - vom Kind bis zur Uroma - aus, um in Egelsee achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln. Stolz ist man in der Katastralgemeinde auch auf eine Tatsache: Während der Stadtreinigungstag in der ganzen Stadt Krems alle zwei Jahre stattfindet, kümmert sich der VV Egelsee jedes Jahr um das Sauerbmachen im Dorf.

„Achtsamer Umgang mit der Natur“

Neben den Straßen durch den Ort galt das Augenmerk der Aktivisten natürlich besonders dem Spielplatz am Neuberg, den der VV das ganze Jahr über betreut, und der Gegend um die Donauwarte, für die die rührigen Aktivisten ebenfalls die Verantwortung tragen. Obmann Hasengst: „Ein achtsamer Umgang mit der Natur ist ganz wichtig, das wollen wir auch unseren Kindern und unserer Jugend vermitteln!“

