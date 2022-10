Arztstelle in Spitz wieder besetzt

Seit Jänner mussten die Spitzer ohne Arzt im Ort auskommen, mit Anfang Oktober hat nun eine Allgemeinmedizinerin die Ordination im Obergeschoß des Gemeindehauses bezogen. „Es freut uns sehr, dass Frau Doktor Diana Stöckl den Weg zu uns gefunden hat“, begrüßten Bürgermeister Andreas Nunzer und Vize Maria Denk die neue Hausärztin.

Stöckl betreibt als Wahlärztin für Allgemeinmedizin und Osteopathie eine eigene Ordination in Wien, die sie auch weiter behalten wird. Die Kassenstelle in Spitz umfasst laut Ausschreibung zehn Stunden, Stöckl hat daher die viertägigen Öffnungszeiten an diese Vorgaben angepasst. „Wenn es sich ergibt, werde ich natürlich die Ordinationszeiten ausweiten“, geht die 38-Jährige mit viel Elan an die neue Aufgabe heran. In ihrer Ordination möchte die junge Ärztin auch Osteopathie anbieten – dieser Bereich hat sie seit ihrer Studienzeit nicht mehr losgelassen, sie hat die Ausbildung zur Osteopathin 2015 in einem Masterlehrgang an der Donau-Uni in Krems abgeschlossen, war drei Jahre lang sogar Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Osteopathie.

Warum sie als Städterin aufs Land wollte? „Also eigentlich komme ich aus einer kleinen Ortschaft bei Würmla im Bezirk Tulln“, präzisiert sie, und sie habe bei Vertretungsdiensten in Maria Zell im Vorjahr die hausärztliche Seite der medizinischen Betreuung wieder schätzen gelernt. „Es ist so wunderschön hier, die Wachau ist ein energetischer Kraftplatz“, freut sie sich, dort zu arbeiten, „wo andere Urlaub machen“. Für einige Tage in der Woche wird sie auch in Spitz wohnhaft sein.

Den Wachauer Wein allerdings hat sie bislang noch nicht gekostet ...

