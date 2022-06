Prozess um Messerattacke auf Justizwachebeamten in Stein

Der Häftling hatte laut seinen Angaben nach Drogenkonsum in Haft "kalten Entzug gehabt" und war wütend, weil er mit seinem ebenfalls inhaftierten Bruder sprechen wollte. Als der Angeklagte am 3. Dezember 2020 in eine andere Zelle verlegt werden sollte, soll er zweimal mit einem Besteckmesser, dessen Spitze zugeschliffen war, in Richtung des Halses eines Justizwachebeamten gestochen haben.

Der Uniformierte blieb unversehrt: Bei einem Versuch traf der Angeklagte den Schutzhelm des Attackierten, der zweite Stich wurde von dem Beamten abgewehrt. Der Insasse erzählte am Montag, er habe das Besteckmesser mit Schleifpapier eines Mithäftlings vorne zugespitzt, weil er es als Schraubenzieher verwenden wollte, um seinen Fernseher mit Boxen zu verbinden. "Mein Ziel war nicht, dass ich einen Beamten umbringe", sondern er habe aus der Zelle hinauslaufen wollen, schilderte der Angeklagte. Seit diesem Vorfall habe er keine Drogen mehr genommen.

Das Tatmesser verursacht laut einem Gutachter in der Regel keine lebensgefährlichen Verletzungen. Im Einzelfall könne man tiefer einstechen. Als "nicht aussagekräftig" bezeichnete der Sachverständige einen Versuch, bei dem mit einem ähnlichen Messer auf einen Schweinsschlögel eingestochen wurde.

Vorgeworfen wird dem Angeklagten auch Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchte schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung sowie Sachbeschädigung. Am 28. November 2020, also kurz vor dem Messerangriff, soll der Mann durch die Speiseklappe in Richtung eines Beschäftigten geschlagen, diesen jedoch verfehlt haben. Der Angeklagte habe mit der Faust gegen sein Jochbein gezielt, er sei aber nur gestreift worden, berichtete der Beamte. Weiters kündigte er dem Personal eine "Überraschung" an, wenn die Zellentür aufgehen würde, als er nachts seinen Bruder nicht sehen durfte. Die Beamten nahmen die Aussagen ernst, wie sie im Zeugenstand aussagten. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Graz-Karlau verlegt, wo er seine Drohungen gegen das Personal fortsetzte.

Aus Teilen einer Bettdecke soll der Insasse eine Puppe, die eine Maschinenpistole in der Hand hielt, sowie den Begriff "Jihad", gebastelt und auf den Boden seines Haftraumes gelegt haben. Der Beschuldigte sah seine Aktion als "Provokation" der Justiz. Ihm werde angelastet, dass er nach Syrien gereist sei, um für den IS zu kämpfen, von diesem Vorwurf sei er aber freigesprochen worden. Der Verfassungsschutz sehe ihn dennoch als "Terrorist", meinte der 26-Jährige dazu.

Auslöser für den Vorfall war, dass er ein reißfestes Hemd bekam. Ihm sei die Hose weggenommen worden, "ich habe mich erniedrigt gefühlt", erzählte der Angeklagte. Aus diesem Grund hatte er bereits in Stein Matratzen zerrissen und sich daraus Hosen gemacht. Weil er auf einem Schriftstück, das er einem Justizwachebeamten übergab, neben Hassparolen u.a. "Sieg Heil" geschrieben und ein Hakenkreuz gemalt hatte, steht der Mann zudem wegen eines Verstoßes gegen Paragraf 3g des Verbotsgesetzes vor Gericht.

Der Beschuldigte war mit sechs Jahren von Tschetschenien nach Österreich geflüchtet. In Graz hatte er laut Anklagebehörde die Schule besucht und war ohne Abschluss nach Wien übersiedelt, wo er begann, mit dem Islamischen Staat (IS) zu sympathisieren. Drei einschlägige Verurteilungen würden "deutlich den Charakter dieser Person" zeigen, sagte die Staatsanwältin. Seit 2015 befindet sich der Beschuldigte in Justizanstalten, "weil er auch in Haft nicht aufhört, strafbare Handlungen zu setzen", sagte die Vertreterin er Anklagebehörde: "Wir haben einen IS-Sympathisanten sitzen, eine Person, die mit dem Nazi-Regime sympathisiert und die tagtäglich die Arbeit der Justizwache erschwert."

"Mein Mandant ist kein leichter Charakter", räumte der Verteidiger ein. Der Angeklagte sei "leicht zu reizen" und bereits "in frühen Jahren ins Gefängnis gekommen". Der Mordversuch wurde bestritten. Zum Anklagepunkt der Wiederbetätigung meinte der Rechtsanwalt, sein Mandant "hat irgendwas in seiner Verzweiflung auf einen Zettel geschmiert".

Die Verhandlung sollte nach einer Pause mit weiteren Zeugenbefragungen fortgesetzt werden. Ein Urteil wird für den zweiten Prozesstermin am 21. Juni erwartet.

