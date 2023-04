IMC und HLS Langenlois: Kooperation schriftlich besiegelt

Die Höhere Lehranstalt für Sozialmanagement in Langenlois ist seit März 2023 Kooperationspartnerin des IMC Krems.

Mit der Vertragsunterzeichnung mit der HLS in Langenlois wurde die Kooperation besiegelt.

Zusammenarbeit bereits seit 2014

„Mit dieser Kooperationsvereinbarung ist nun schriftlich fixiert, was schon seit dem Jahr 2014 praktisch gelebt wird“, hob Direktor Klaus Doujak von der HLS Langenlois hervor. „Bereits in dieser Gründungsphase hat die Leitung des IMC Krems in ihrem Unterstützungsschreiben betont, dass die Schwerpunkte der Höheren Lehranstalt für Sozialmanagement sowohl im Gesundheits- als auch im Wirtschaftsbereich eine ausgezeichnete Grundlage für weiterführende Ausbildungen am IMC Krems sind.“

Große Freude auf Zusammenarbeit

Die Kooperationsvereinbarung bestätige diese Einschätzung noch einmal in ganz besonderer Weise und trage dazu bei, den Absolventen der HLS Langenlois schon frühzeitig weiterführende Perspektiven zu bieten, wie der Direktor weiter betonte. Die Vertreter des IMC Krems betonten ihrerseits, dass sie die Kooperation mit der HLS schätzen. „Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit“, meinten der akademische Leiter Martin Waiguny und Geschäftsführer Karl Ennsfellner.

