Missstände auf Bauernhof: Landwirt entschuldigt sich

Schweine, die knöchelhoch in ihren eigenen Fäkalien stehen, Ziegen und Kälber, die illegalerweise angebunden sind: Die Bilder, die auf einem Bauernhof im Bezirk Krems-Land entstanden sind, legen Tierquälerei nahe. Die Bezirkshauptmannschaft Krems hat inzwischen ein Verfahren eingeleitet, wie Behördenchef Günter Stöger bestätigt. „Es wurden auch bereits Sofortmaßnahmen durch die Amtstierärztin eingeleitet.“

Aufgedeckt hat den Fall der Verein gegen Tierfabriken (VGT). „Es ist erbärmlich, die Tiere unter solchen Bedingungen zu halten. Sie sind dem Landwirt ausgeliefert und scheinbar kam ihnen bisher niemand zu Hilfe“, sagt Obmann-Stellvertreter David Richter zu der Causa.

Der betreffende Landwirt, der anonym bleiben möchte, ist einsichtig und entschuldigt sich: „Es tut mir leid, dass es so weit gekommen ist. Das ist normalerweise nicht meine Art. In der Woche, in der die Aufnahmen entstanden sind, bin ich krank im Bett gelegen, außerdem ist eine Wassertränke ausgeronnen. Ich hätte mir einfach Hilfe nehmen sollen.“ Angesprochen auf die an der Leine angebundenen Tiere räumt der Bauer ein: „Diese Form der Zucht geht nicht, das wäre ein Blödsinn, wenn ich das beschönigen würde.“ Er versichert, dass die Schäden inzwischen „großteils behoben“ seien und verspricht volle Kooperation mit der Amtstierärztin.