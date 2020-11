Es war am 31. Oktober gegen 23 Uhr. Auf dem Schwarzen Platz wurde von Jugendlichen ausgelassen gefeiert. Dann gab es einen lauten Knall, der bis in Wohnungen in der nahen St.-Paul-Gasse hörbar war.

Mobiles Klo total zerfetzt

Unbekannte Täter - die Ermittlungen der Kremser Polizei laufen - hatten ein im Freizeitgelände aufgestelltes mobile Klo mit Hilfe einer bislang unbekannten Stoffes oder aber Krachern gesprengt. Die Wucht der Detonation bewirkte, dass das WC in mehrere Teile zerbarst. Die herumliegenden Trümmer boten ein Bild der Verwüstung, auf den benachbarten Bäumen hatte sich das herumfliegende Klopapier verfangen.

Platz wurde aufgewertet

Geschädigter des Vorfalles ist die Stadt Krems, in deren Eigentum der Platz steht. Der Verein "Impulse" bemühte sich mit Hilfe zahlreicher Sponsoren in den vergangenen Jahren erfolgreich um eine Aufwertung des Platzes, unter anderem mit der Errichtung einer Parkour-Anlage. "Wir sind nur die Vorantreiber des Projekts, die Anlage steht zur Gänze im Eigentum der Stadt Krems", erklärt Impulse-Geschäftsführerin Manuela Leoni.

Immer wieder Vandalenakte

Der Vorfall ärgert sie natürlich dennoch massiv. "Schon in der Woche davor wurde zum fünften Mal ein Fenster beim Container auf dem Gelände eingeschlagen." Leoni bemüht sich zwar um Verständnis für die "zähen Rahmenbedingungen, die auch nicht besser werden" für die Jugendlichen. Die Aktion stößt ihr aber dennoch sauer auf.