Die Arbeitsgruppe Parken ist nach langer Corona-Pause in digitaler Form zusammengekommen, um an einem neuen Parksystem für Krems zu feilen. Inhaltlich ging es laut Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel (SPÖ) um die zukünftige Zonenabgrenzung. Mehr wollte der Leiter der „AG Parken“ mit Verweis auf den „laufenden Meinungsfindungsprozess“ nicht preisgeben.

Im Nachgang des Treffens ging es allerdings ohnehin wieder einmal nicht um die einzelnen Diskussionspunkte, sondern um den Zeithorizont, in dem das 17-köpfige Gremium zu einem Ergebnis kommen soll und um die Sinnhaftigkeit der Arbeitsgruppe selbst. Wie bereits mehrmals berichtet, war ursprünglich geplant, dass das Team aus Vertretern der Politik, Interessensgruppen, Magistrat und Bevölkerung bis Ende des Jahres 2020 zu einem Ergebnis kommt. Die Corona-Maßnahmen verhinderten aber monatelang weitere Treffen.

Nach verschobenen Treffen jetzt Online-Meeting

Dass nun, wo sich die Gesamtsituation wieder deutlich lockerer darstellt, die „AG Parken“ online tagte, empfindet Martin Zöhrer, der für die FPÖ daran teilnahm, als „Verhöhnung aller Beteiligten.“ Und: „Wenn das so weitergeht, wird man in dieser Periode zu keinem Ergebnis mehr kommen.“ Der freiheitliche Verkehrssprecher vermutet, dass „Bürgermeister Resch vor der Wahl seine Ruhe“ haben will. Ein Vorwurf, den Scheichel zurückweist. „Das ist keine Spur wahr! Am 17. Juni wurde bereits das Aviso an alle AG-Mitglieder für die nächste Sitzung ausgesendet. Hoffentlich nimmt auch Gemeinderat Zöhrer den Termin wahr und zeigt damit, dass er für die Stadt echt arbeiten will.“

Zoff gibt es zwischen FPÖ und SPÖ auch wegen der Gratis-Parkstunde. Seit rund einem Jahr wird beim Erwerb eines Parktickets eine Stunde zusätzlich kostenlos aufgebucht. Die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme hätte bereits evaluiert werden sollen, Corona war aber auch hier der Spielverderber, wie Scheichel erklärt: „Nach der ersten Corona-Welle kam ein entspannter Sommer. Erst mit November 2020 kam die zweite schlimme Welle. Um einen fairen, objektiven Vergleich zu gewährleisten, wird deshalb die Evaluierung geringfügig verschoben.“

Die Erhebung von Daten wie dem Ticketverkauf, der Umsatzentwicklung oder der Veränderung der Leerstandsquote soll spätestens Anfang Oktober stattfinden, die Ergebnisse dem Verkehrsausschuss des Gemeinderats im Dezember vorgelegt werden.

Dass Zöhrer die Gratis-Parkstunde nun schon als „Bauchfleck“ bezeichnet und ahnt, dass „die gewünschten Effekte nicht da sind“, regt Scheichel auf: „Obwohl er informiert wurde, setzt er weiter auf Skandalisierung und ist jetzt schon als Hellseher unterwegs. Das ist eine reine Schlechtmacherei.“