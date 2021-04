„Seit mehreren Tagen versuche ich, das Kremser Finanzamt zu erreichen, weil ich dringend ein Dokument brauche“, beklagt sich eine Leserin, deren Erfahrungen auch mehrere andere verärgerte Kunden teilen. „Das Amt ist geschlossen, bei Anrufen landet man in einer Endlos-Warteschleife.“

Die Beamten müssten doch, so die Beschwerdeführer, „auch im Homeoffice erreichbar sein. Es ist zum Verzweifeln!“

Seitens des Finanzministeriums verweist Sprecher Johannes Pasquali auf die zentrale Nummer 050/233233. „Unsere Mitarbeiter im Telefonservice können 90 Prozent aller Anfragen beantworten.“ Wenn nötig, könne der Anrufer zu „seinem“ Finanzamts-Standort weiterverbunden werden. Viele Anliegen könnten auch von den Kunden selbst via Finanzonline vom PC daheim aus bequem und ohne Wartezeit erledigt werden.

Zu den Ärgernissen mit den bekrittelten Wartezeiten am Telefon meint Pasquali, dass die Wartezeit im Jahresschnitt „weniger als eine Minute“ dauere, in der Corona-Zeit deutlich mehr Personal im Telefon-Service eingesetzt werde. „Die voraussichtliche Wartezeit wird per Bandansage mitgeteilt.“

Dem entgegnet eine Kritikerin und erzählt aus eigener schlechter Erfahrung: „Diese Zeitangaben stimmen überhaupt nicht. Nach langer Wartezeit, wenn die Zahl der Minuten schon fast auf null ist, geht der Wert plötzlich wieder nach oben – und oft fliegt man dann überhaupt aus der Leitung!“