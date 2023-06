Verfolgungsjagd in der Gföhler Kirche

Illegales Glücksspiel und eine ermordete Regisseurin: So viel sickerte vom Drehbuch der Filmemacher-Clique rund um Jungregisseur Daniel Würzl bereits durch. Eine Schlüsselszene wurde in der Gföhler Pfarrkirche gedreht: Dort, wo sonntäglich der Gottesdienst gefeiert wird, hieß es vor kurzem „...und Action!“ Rund 60 Kinder und Erwachsene wirkten als Statisten mit.

Zur Geschichte: Die Filmbösewichte Annalena Dick und Jakob Größl werden von den Polizistinnen Marie Gailer, Jana Kolinsky und Franziska Würzl verfolgt. Auf ihrer Flucht tauchen sie unter den Besuchern eines Gottesdienstes in der Gföhler Kirche unter - immerhin würden „die Polizisten in der Kirche nicht 'Rambo' spielen!“, so Jakob in seinem Text als Verbrecher.

Gastrolle für Stadtpfarrer Aby Joseph Mannoor

Pfarrmoderator Aby Joseph Mannoor spielte auch den Pfarrer im Film und war beim Dreh, so schilderte er, „so nervös, wie bei meiner Priesterweihe!“ Seine schauspielerischen Fähigkeiten konnten sich aber sehen lassen - vor allem, als er die in die Messe kommenden Polizistinnen begrüßte. In einer weiteren Szene vor der Kirche versuchte NÖN-Reporter Gerald Mayerhofer von Polizistin Jana Kolinsky Informationen für die Zeitung zu bekommen, Jana zeigte dem „lästigen“ Reporter aber in einer ebenfalls tollen schauspielerischen Leistung die kalte Schulter.

Wie es weitergeht und der Film endet, bleibt bis zur Premiere geheim. Diese wird voraussichtlich im Dezember in den Gföhler Lichtspielen stattfinden.