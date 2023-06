Gföhl: Schulfest hochkarätig besucht

Am diesjährigen Schulfest der Mittelschule Gföhl wirkten rund 170 Schüler mit - sie sorgten mit vielen Einlagen für gute Stimmung und teils tobenden Applaus bei den Zuschauern in der bis auf den letzten Platz besetzten Sporthalle.

Direktor Mario Simlinger freute sich, neben seinen beiden „Chefinnen“ Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger und Schulqualitätsmanagerin Andrea Strohmayer auch Landtagsabgeordneten Josef Edlinger, seine Direktoren-Vorgänger Friedrich Reiter, Günther Chalupa und Josef Haas begrüßen zu dürfen. Auch die Bürgermeister der Nachbargemeinden und Gföhler-Wirtschaft-Vize Ulrike Huber ließen sich vom Programm der Schüler begeistern.

Schüler brillierten mit kreativen Einlagen

Neben Einlagen des Schulorchesters nahmen die Schüler bei Englisch-Sketchen auch ihre Lehrer kräftig aufs Korn: So spielte Jakob Größl einen Direktor, der nicht in die Schule gehen wollte - auch Astrid Denk und der SMS-Sportkoordinator Jürgen Surböck wurden parodiert. Im Chemie-Unterricht auf der Bühne musste von einem Mediator eine „Beziehungskrise“ zwischen Wasser- und Sauerstoff, die sich partout nicht vertragen wollten, gelöst werden. Die Schüler der SMS sorgten mit Einlagen auf dem Trampolin und mit Fußbällen für großes Interesse. Bei „Die MS Gföhl sucht den Superschüler“ wurde das Können der Öko-Mittelschüler in Sachen Pflanzenkunde unter Beweis gestellt. Auch eine Judo-Einlage zweier Schüler heimste viel Applaus ein.

Sonderapplaus für Dominik Knoll

Besonders schüchtern betrat der Schüler Dominik Knoll die Bühne. Als er die ersten Takte des Liedes „Zwoa Blumal stehen am Wegesrand“ mit seiner Steirischen Harmonika anstimmte, brach aber das Eis. Die anwesenden Eltern, Freunde und Ehrengäste forderten eine Zugabe, in die kurzerhand auch Direktor Mario Simlinger an der Bassgitarre und Landtagsabgeordneter Josef Edlinger mit der Teufelsgeige einstiegen. Die Schüler der Polytechnischen Schule sorgten für den reibungslosen Auf- und Abbau aller Requisiten zwischen den Vorführungen.

Nach dem Programm in der Sporthalle wartete auf alle Gäste im Schulhof und der Freizeitanlage der kulinarische Teil, der vom Elternverein unter der Leitung von Mario Koppensteiner organisiert wurde.

Startnummern der Wachauer Radtage von Gföhler Schülern gestaltet

Ein weiterer Höhepunkt war die Siegerehrung des Preisausschreibens der Wachauer Radtage, die heuer am 15. und 16. Juli mit Start und Ziel in Mautern stattfinden werden. Schüler aus rund 30 Schulen mit Sportschwerpunkt in ganz NÖ hatten wieder die Möglichkeit, die Startnummern der Teilnehmer an den Radtagen zu gestalten. Bereits zum zweiten Mal ging der Sieg an die SMS Gföhl: So werden die von Maximilian Graf, Anna Himmetzberger und Annelie Neulinger kreierten Startnummern auf den Rücken der Radfahrer zu sehen sein. Sie und ihre Klassen erhielten Preise vom Land NÖ und Intersport.

Senad Grosic zeigte BMX-Tricks

Der letzte Höhepunkt des Tages war die Vorführung von BMX-Profiradfahrer Senad Grosic auf der Sportanlage, an der sich kurzfristig auch einige Schüler der Mittelschule beteiligten.

Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger freute sich über den gelungenen Nachmittag und unterstrich die aktuell große Nachfrage nach Schülern aus Gföhl am Arbeitsmarkt. Schulqualitätsmanagerin Andrea Strohmayr hielt in ihrer Rede Ihre Begeisterung über die Vielfalt des Schulangebots im Haus in der Jaidhofergasse in Gföhl fest: „Die Mittelschule Gföhl spielt definitiv in der 'Champions League' der Bildung mit!“