Franz Mayer ist Ehrenbürger!

Vor kurzem lud die Gemeinde zum Dorffest im Zentrum des Ortes. Das war auch Anlass, dem langjährigen geschäftsführenden Gemeinderat Franz Mayer, Baumeister von Beruf, für seine 23 Jahre währende Leistung in seiner Funktion zu danken.

Eine ganz lange Laudatio

„Müsste ich Franz Mayer beschreiben, dann fällt mir nur das Wort ,bescheiden' ein!“, leitete Bürgermeister Gerhard Tastl seine Laudatio ein. Und weiter: „Mayer ist keiner, der sich in den Vordergrund stellen will. Er ist keiner der sich selbst huldigt, der aus Zeitungen lachen will, der Interviews gibt, um sich besser darzustellen. Er ist einer, der helfen will. Er ist einer, der seine Talente vielen anderen anbietet. Und er ist einer, dem die Entwicklung unseres Heimatdorfes ganz besonders am Herzen liegt!“

Mayers Handschrift überall zu erkennen

In den letzten 23 Jahren habe es laut dem Gemeindeoberhaupt in Rohrendorf kaum ein Projekt gegeben, bei dem nicht die Handschrift von Franz Mayer zu erkennen ist. Das neue Fußballstadion, die Kinderbetreuung und hier speziell der Kindergartenzubau, das Klubgebäude des Tennisvereins, die Nachmittagsbetreuung in der Volksschule, sowie auch Wasser, Kanal, Beleuchtung und Straße seien unter Mayers Aufsicht gestanden. Vordenker sei Mayer auch bei der Versickerung der Oberflächenwässer gewesen, das er schon vor 23 Jahren empfohlen hatte.

Das und alles andere, das er unter seinen Agenden als geschäftsführender Gemeinderat zu verantworten hatte, führten dazu, dass Franz Mayer jetzt Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde Rohrendorf ist.