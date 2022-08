Pater Udo aus Paudorf feiert 70. Geburtstag

Werbung

Gratulation vom Pfarrgemeinderat: Pfarrgemeinderatsobmann Gottfried Thornhammer, Pfarrkirchenratsobmann Walter Dürauer, Pater Udo Fischer und Hannelore Rinnofner (von links). Foto: Privat

Manche Paudorfer begleitet er ihr Leben lang: Pater Udo Fischer feierte vergangenen Sonntag seinen 70. Geburtstag. Seit 1981 leitet Fischer Paudorf, war maßgeblich, dass der große Ort zur eigenständigen Pfarre wurde und ein neues Gotteshaus bekam.

Kinder sind ihm ein Herzensanliegen, so bringt er ihnen Religion in Kindergarten und Schule näher. Manche Paudorfer, die Pater Udo getauft hat, hat er mittlerweile auch schon getraut. Historisch engagiert sich Fischer in vielerlei Hinsicht, veröffentlichte verschiedene Publikationen und betreut das Pfarrmuseum.

Zu seinem Runden unternahm der gesellige Pfarrer mit Pfarrgemeinderat und Wegbegleitern eine Wallfahrt nach Loretto im Burgenland, dem Wallfahrtsort seiner Kindheit. Statt Geschenken sammelte er Spenden für die Ukraine. Zusätzlich bekam er vom Pfarrgemeinderat eine Bank bei der Linde im Hellerhof, als „Ort der Zusammenkunft“. In Paudorf gratulierten auch die Hellerhof-Senioren und die Pensionisten.

