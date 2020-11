In der Pfarre Krems-St. Paul sind am 8. Dezember alle eingeladen, bei der Anna-Statue an der nördlichen Außenseite der Kirche Kerzen anzuzünden und mit dort aufliegenden Texten zu beten. Im Bild: Pfarrer Franz Richter und Bildungswerk-Leiterin Maria Mayer-Schwingenschlögl.

Martin Kalchhauser