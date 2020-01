Das Kulturjahr 2020 ist auch in Krems stark von Beethovens 250. Geburtstag geprägt: Schließlich verbrachte der Komponist kurz vor seinem Tod zwei Monate im Schloss Wasserhof in Krems-Gneixendorf und komponierte hier an seinen letzten Werken.

Dass die Liste der Veranstaltungen – insgesamt sind es 50 – so lang wurde, ist der guten Zusammenarbeit zahlreicher Kooperationspartner zu verdanken: „Kremskultur versteht sich nicht nur als Veranstalter, sondern als Vernetzungsstelle“, erklärte Kulturamtsleiter Gregor Kremser bei der Präsentation des Jahresprogramms 2020. Unterstrichen wurde diese neue Qualität der kulturellen Vernetzung durch die Anwesenheit einer Vielzahl an Kooperationspartnern und Künstlern.

Bürgermeister Reinhard Resch, der die Kultur zur politischen Chefsache erklärt hat, bezeichnete Kunst und Kultur als „zentrale Themen für die Entwicklung der Bildungs- und Kulturstadt Krems“, Kultur-Bereichsleiterin Doris Denk würdigte insbesondere auch „kleine Kulturinitiativen“, denen eine Bühne geboten werden soll, bekannte sich dazu, die „Buntheit zu fördern“, und betonte, dass das Programm das „Miteinander und die Zusammenarbeit zur Grundlage“ habe.

Ludwig Ritter von Köchel Gesellschaft Krems feiert Jubiläum

Ein sehr wichtiger Kooperationspartner im Beethoven-Jahr ist die Ludwig Ritter von Köchel Gesellschaft Krems, die heuer selbst ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Obmann Gerald Streibel und künstlerischer Leiter Severin Endelweber veranstalten Konzerte und koordinierten überdies auch die Veranstaltungen anderer Kulturinstitutionen zum Jubiläumsjahr. Den Auftakt macht am Samstag, 15. Februar, 19.30 Uhr, ein großes Festkonzert mit dem Chorus Musica Sacra Krems und dem Symphonieorchester NÖ im Kloster Und, Höhepunkt ist ein dreitägiges Beethoven-Festival mit Themenkonzerten auf dem Areal von Schloss Wasserhof (18. bis 20. September).

Und auch der „BTHVN Musikfrachter 2020“ wird auf seiner langen Reise von Bonn nach Wien in Krems Station machen und von 14. bis 16. April an der Schiffsanlegestelle 23 in Stein auf Beethoven-Interessierte aller Altersgruppen warten. Geboten werden bei freiem Eintritt Konzerte und Workshops, wobei Kuratorin Veronika Großberger die Thematik des „Hörens bzw. Nicht-mehr-hören-Könnens“ in den Mittelpunkt stellt. Mit dabei sind unter anderem die Werkskapelle der voest alpine Krems, der Jazzkeller Krems, das Krenek Forum, fünf Schulen und die Musikschule Krems.