Wirtschaftskammer-Empfang in Krems vereinte über 400 Netzwerker

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Über 400 Gäste hießen die Verantwortlichen der Bezirksstelle Krems der Wirtschaftskammer NÖ in der IMC FH Krems beim Neujahrsempfang 2023 willkommen.

Wichtigsten Netzwerktreffen

Wie vor der Pandemie geriet die Veranstaltung damit wieder zum größten Netzwerktreffen der Region. Als Gäste hießen die Vertreter der Wirtschaftskammer Krems, Obmann Thomas Hagmann und sein Stellvertreter Stefan Seif, gemeinsam mit Bezirksstellenleiter Holger Greene-Zmeck, den Präsidenten der blau-gelben Kammer, Wolfgang Ecker, und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger willkommen.

"Gestärkt aus Krise kommen!"

Im straffen und kurzweiligen offiziellen Teil, den Schauspielerin Kristina Sprenger moderierte, wies Hagmann auf die drei Zentralen Themen hin, die die Kammer als Vertreter der heimischen Unternehmen derzeit beschäftigt. Neben der Energieversorgung sind die die Bereiche Facharbeitermangel (und Lehrlingsausbildung) sowie die Bewerbung des lokalen Einkaufs. „Unser Ziel ist es, dass wir 2024 stärker aus der Krise herauskommen, als wir hineingegangen sind.“

Blick immer nach vorn gerichtet

Den „Zusammenhalt in Niederösterreich“, der sich in der zurückliegenden schweren Zeit bewährt habe, beschwor Präsident Ecker auch für die aktuelle Krisenzeit. „Wir richten den Blick immer nach vorn“, vermittelte auch er Optimismus. Begründet sei diese Zuversicht durch die gute Durchmischung unter den Unternehmen, die es auch in Stadt und Bezirk Krems gebe. „Wir haben viele KMUs, zahlreiche Familienbetriebe und auch einige große Unternehmen in der Region.“

Auch 2023 wird nicht leicht ...

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger wies auf Investitionen von 8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr im Land hin, die zu einem fünfprozentigen Wirtschaftswachstum geführt haben. „Wir brauchen da keinen Vergleich zu scheuen“, zeigte sich der Politiker stolz. „60 Prozent der Mehrkosten werden den Unternehmern in unserem Land abgegolten.“ Danninger gestand ein, dass „auch 2023 kein leichtes Jahr“ werde. Mit großem Engagement auf Zukunftsthemen wie der Digitalisierung (Stichwort: Breitbandausbau) seien aber auch die künftigen Herausforderungen zu meistern.

Kammer mit vielen Partnern

Unter den von den Gastgebern herzlich empfangenen Gästen des Abends waren unter anderem auch WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser, die Obleute bzw. Bezirksstellenleiter der lokalen Partnerorganisationen, etwa Doris Schartner (AKNÖ), Georg Edlinger (Bauernkammer) und Christian Biegler-Powolny (ÖGB). So wie Christof Blüm vom AMS weilten auch Bundesratsabgeordnete Doris Berger-Grabner, Stadt-Krems-Bürgermeister Reinhard Resch und Bezirkshauptmann Günter Stöger unter den Gästen des Abends.

Auch Schulen stark vertreten

An den Köstlichkeiten des „Gastrotainers“ Harald „Harry“ Schindlegger delektierten sich weiters die Spitzen des Sponsors Winzer Krems, Obmann Florian Stöger und Geschäftsführer Ludwig Holzer, mehrere Bürgermeister aus dem Landbezirk wie Ludmilla Etzenberger (Gföhl) und Harald Ludwig (Langenlois). Gut vertreten waren auch die Kremser Schulen. Die HLF, deren Schüler sich im Service auf besonders sympathische Weise engagierten, wurden von Direktorin Birgit Wagner und Fachvorstand August Teufl begleitet. Sabine Hardegger (HLW/HLM) und Elisabeth Weigel (Kremszeile) trafen auch auf HTL-Chef Andreas Prinz.

Oldies treu zu "ihrer Kammer"

Die Mauterner Brigade war durch deren Chef Christian Habersatter und Stellvertreter Franz Langthaler – Letzterer an der Seite der Kremser Vizebürgermeisterin Eva Hollerer – vertreten. Treue zu ihrer Kammer bewiesen auch die „Ehemaligen“ wie Hagmanns Vorgänger Gottfried „Leimi“ Wieland und der frühere Bezirksstellenleiter Herbert Aumüller. Die Junge Wirtschaft rund um Patrick Mayer war ebenso mit an Bord wie die Oldies aus der Reihe der Silberlöwen, die August Zmeck anführte und die beim Netzwerken in sehr gemütlichem Rahmen viel Ausdauer zeigten.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.