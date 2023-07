Großer Bahnhof für erfolgreiche Sportler in Gföhl

Das Sportangebot der SMS Gföhl erstreckt sich von Schwimmen, Skifahren, Fußball, Handball, Laufen bis hin zu Musik & Tanz sowie Leichtathletik. Am vorletzten Schultag wurde das sportliche Geschehen des Schuljahres mit Fotos und Kurzfilmen zusammengefasst und in einem Festakt im bis auf den letzten Platz gefüllten Gföhler Stadtsaal präsentiert.

Schwimmen & Wintersport

Bei der Schwimmwoche der ersten Klassen im vergangenen Herbst konnten zahlreiche Allroundschwimmerabzeichen vergeben werden. Im Wintersport wurden bei den Skikursen neue Bewerbe entdeckt: So nahmen die Schüler erstmals an einem Skicross-Bewerb in Annaberg teil. Neben den Schülern fuhren auch die Lehrer tolle Erfolge ein: Sportlehrerin Sabine Wimmer holte den Ski-Alpin-Vizelandesmeistertitel, Sportkoordinator Jürgen Surböck wurde Landesmeister der „Masters 40“.

Fußball & Laufbewerbe

Die Schüler absolvierten zahlreichen Fußballturniere - auch das Trainingslager in Lindabrunn durfte nicht fehlen. Die Sportlehrer Florian Bauer und Sebastian Starkl - selbst aktive Spieler des Kremser SC - sowie Clemens Döttl sorgten für zahlreiche interessante Trainingseinheiten. Einige Top-Platzierungen auf Landes- und Bundesebene wurden beim Crosslauf erreicht: So holte Annalena Dick U14-Gold bei den Staatsmeisterschaften. Mehr als 80 Schüler der SMS Gföhl nahmen am 12. November 2022 beim Leopoldilauf in Jaidhof teil.

Handball & Leichtathletik

Gleich acht „Final-Four“-Turnierteilnahmen konnten die Junghandballer mit Coach Roman Filz und Nationalteam-Goalie Thomas Eichberger verbuchen: Die Mädchen der dritten und vierten Klassen krönten sich sowie die Burschen der ersten und vierten Klassen ungeschlagen zu Handball-Landesmeistern. In Summe nahmen die Schüler der SMS Gföhl während des Schuljahres an 70 Handball-Spielen teil und legten dabei mit Bus und Bahn rund 2.200 Kilometer zu den Bewerbsorten zurück.

Bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften in Amstetten holte das Burschen-Team der SMS Gföhl den Landesmeistertitel - für die Mädchen, die im Vorjahr erste wurden, reichte es nicht ganz. Dominik Willner und Tobias Pemmer holten Gold in der Einzelwertung. Das fünfköpfige Landesmeisterteam von der SMS Gföhl vertrat NÖ schließlich bei den Leichtathletik-Bundesmeisterschaften in Feldkirchen in Kärnten, wo sie den vierten Platz errangen.

Für Spitzenleistungen ausgezeichnet

Die Sportmittelschule zeichnet jährlich alle Schüler aus, die das Unterrichtsfach „Sport und Bewegung“ mit der Note „Sehr gut“ abgeschlossen und bei nicht-schulinternen Sportbewerben mindestens drei Mal im Schuljahr einen Podestplatz geholt haben. Gleich acht Viertklässlern ist dies jedes einzelne Schuljahr in der SMS Gföhl gelungen - sie wurden mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet: Zoe Bockberger, Celine Endl, Emanuel Halm, Marie Hofbauer, Johanna Hofer, Quentin Öhlzelt, Theresa Schindler und Kilian Schitzenhofer.