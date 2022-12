Rotes Kreuz Krems: Zahlreiche Ehrungen zum Jahresabschluss

Werbung

Dank an die Helferinnen und Helfer stand im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier des Roten Kreuzes Krems in der Römerhalle in Mautern.

200 Helfer und viele Ehrengäste

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landtagsabgeordneter Josef Edlinger weilten unter den rund 200 Gästen, um auch Ehrungen des Landes NÖ an langjähriger Aktivisten zu übergeben. Seitens des Landesverbandes feierte Landesrettungskommandant-Stellvertreter Johann Kaufmann mit.

Auch Reservisten nicht vergessen

Neben vielen Helfern der aktuellen Teams des Rettungs- und Krankentransportdienstes sowie des Bereichs Gesundheit und soziale Dienste waren auch Reservisten mit dabei, an ihrer Spitze der frühere Bezirksstellenleiter Johann Paul Brunner. Ihnen allen galt der Dank der Bezirksstellenleitung mit RK-Chef Markus Pöschl, Stellvertreter Michael Wölfl, Geschäftsführer Manfred Türk und Kommandant Josef Brunner.

Vielfältiges Aufgabengebiet für RK

Einen Rückblick auf ein bewegtes Jahr, in dem sich gegen Ende nch den zahlreichen Herausforderungen durch die Pandemie wieder eine gewisse Normalisierung einstellte, gab Gelegenheit, die Leistungen in den vielfältigen Aufgabenbereichen des RK Krems Revue passieren zu lassen. Verantwortlich zeichnete für dieses informative Video Christopher Ptacek vom Team für Öffentlichkeitsarbeit.

"Es gab nie einen Notstand!"

Bezirksstellenleiter Pöschl betonte, dass es dank des enormen Einsatzes so vieler auch in den vergangenen Jahren „nie einen Notstand“ gegeben habe. Er dankte für die Einsatzbereitschafts der Teams und gab seiner Freude Ausdruck, dass man nach drei Jahren endlich wieder eine Weihnachtsfeier veranstalten könne. Rettungskommandant-Stv. Kaufmann bezeichnete das Kremser Rote Kreuz als „einen sehr wichtigen Bestandteil der Rotkreuzfamilie Niederösterreich“.

Lob für "Verlass in der Krise"

Lob von höchster Ebene gab es durch Teschl-Hofmeister. „Auf euch war immer Verlass, in jeder Krisensituation“, stimmte sie in das Lob ein. Das Land wolle mit der vor Kurzem beschlossenen finanziellen Unterstützung Anerkennung zeigen und Dank abstatten. Auch die folgenden Auszeichnungen seien sichtbares Zeichen dieses Dankes.

Oldboy Toni Teufl gefeiert

Unter den Ausgezeichneten des Abends befanden sich auch Oldboy Anton „Toni“ Teufl. Der nunmehrige Reservist wurde für 60 Jahre im Rettungsdienst ausgezeichnet. Für ihr gab es „standing ovations“ der Kollegenschaft. Ehrungen erfuhren aber auch fast alle Mitglieder der Bezirksstellenführung sowie Rotkreuz-Arzt Hannes Winkler, der erst kurz davor mit dem Titel Medizinalrat ausgezeichnet worden war. Das Team des Gastro-Entertainers Harry Schindlegger sorgte für das kulinarische Wohl der Rotkreuz-Mitarbeiter.

Beförderungen:

Zum Helfer: Benjamin Flatschart

Zum Oberhelfer: Anton Hauleitner, Philipp Hofbauer, Paul Kargl, Theresa Machhörndl, Johann Netter

Zum Haupthelfer: Nadine Höllerschmid, Andrea Richter, Lukas Kratzwald

Zum Obersanitätsmeister: Richard Bandion, Marc Matula

Zum Hauptsanitätsmeister: Christoph Aschauer

Zum Kolonnenkommandanten: Roland Spannagl

Fahrtenspangen

Bronze für 1.000 Ausfahrten: Lukas Kratzwald, Lukas Alexander, Marc Obermayr, Moritz Pauser, Alexande rPtacek, Georg Wimmer, Laura Zabakas

Silber für 2.500 Ausfahrten: Paul Kargl

Gold für 6.000 Ausfahrten: Franz Kainrath, Christian Windbrechtinger

Gold für 8.000 Ausfahrten: Thomas Weingartner

Stunden-Spangen

Bronze für 1.000 Einsatzstunden: Nina Baumgartner, Alfred Einsiedl, Christa Enne, Lukas Feurhuber, Doris Fidelsberger, Heide Horsky, Otto Maier, Angela Österreicher, Andrea Richter, Ruth Roßkopf, Kerstin Schober, Herta Taglieber

Silber für 2.500 Stunden: Nico Baumgartner, Sebsatian Streibel

Gold für 6.000 Stunden: Johann Netter

Verdienstmedaillen des Österreichischen Roten Kreuzes

Bronze: Iris Wölfl, Richard Bandion, Nico Baumgartner, Christa Enne, Christoph Gamerith, Heide Horsky, Eva Kaufmann, Marc Matula, Max Nutz, Christopher Ptacek, Andrea Richter, Marco Scheichl, Herta Taglieber

Silber: Alfred Einsiedl, Jutta Seilnberger

Gold: Johann Bachschwöll, Robert Huber, Thomas Weingartner, Doris Wenninger

Verdienstzeichen des NÖ Roten Kreuzes

Bronze: Gudrun Kalchhauser, Johann Netter

Silber: Michael Wölfl, Josef Brunner

Gold: Roland Spannagl, Manfred Türk, Hannes Winkler, Markus Pöschl

Verdienstmedaillen des Landes NÖ für ehrenamtliches Engagement im Rettungsdienst

10 Jahre: Jürgen Harauer

15 Jahre: Marie-Jeanne Brunner

20 Jahre: Josef Brunner, Martin Saahs, Michael Wölfl

25 Jahre: Jutta Seilnberger, Martina Machhörndl, Elisabeth Steiner

30 Jahre: Markus Pöschl

40 Jahre: Franz Huber, Robert Huber

50 Jahre: Heinz Aschauer

60 Jahre: Anton Teufl

