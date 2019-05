Vielfältige Kunst zum Malkreis-Jubiläum .

Der Malkreis Jaidhof feierte sein zehnjähriges Bestandsjubiläum mit dem „Fest der Künstler“, das mit einer großen Vernissage am Gut Jaidhof in Szene ging. 300 Gäste nützten die Gelegenheit, mit Kunst in Kontakt zu treten.