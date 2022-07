Vielfältiges Angebot Paudorf: Frau Ava setzt Akzente

„Schule des Zuhörens“ in Paudorf: Ava-Obmann Peter Weiß, Erzähler Folke Tegetthoff und Organisatorin Karin Siebenhandl (von links). Foto: Johann Lechner

D ie Bücherei Frau Ava in Paudorf hatte Erzähler Folke Tegetthoff zu Gast, „Schau in deinen Körper“ für Kids in den Ferien geplant.