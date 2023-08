„Schlagerstar Nino de Angelo kommt zum Wachauer Volksfest!“ Diese Meldung machte das größte Kremser Fest im Jahreskreis noch um eine wichtige Facette reicher.

Mit Verpflichtung gelang eine kleine Sensation

De Angelo wird am Mittwoch, 30. August, 21.30 Uhr, bei Frankys Almstadl (beim Musikpavillon) auftreten - und nicht nur seine eingefleischten Fans haben Grund zur Freude. Der bereits 59-jährige deutsche, italienischstämmige Schlagerbarde, der mit bürgerlichem Namen Domenico Gerhard Gorgoglione heißt, nahm schon mit 17 Jahren seine erste Single auf. Nach ersten Erfolgen und einer langen Pause - teilweise wegen Erfolglosigkeit, aber auch wegen des Kampfes gegen seine schwere Krankheit - kämpfte sich der zeitlose Künstler 2000 in die Charts zurück.

Mehrere Comebacks erfolgreich gemeistert

2002 gelang Nino de Angelo mit seinem wohl berühmtesten Hit „Ich mach meine Augen zu“ („Ev'rytime I close my eyes“) der Durchbruch in Deutschland und Österreich. Auch von einer neuerlichen schweren Krankheit ließ sich der Schlagerstar nicht unterkriegen. 2021 konnte er mit seinem Album „Gesegnet und verflucht“ seinen größten Erfolg seit Jahrzehnten feiern. Es erreichte Platz zwei der deutschen Albumcharts und es erhielt, erstmals für ein Album des Sängers seit 1984, eine Goldene Schallplatte. Erst heuer erschien dann das Album Von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Eine nie dagewesene Fülle an musikalischen Darbietungen beim Volksfest macht die Dauerkarte (rasch zum Vorverkaufspreis von 23 Euro sichern und vier Euro sparen!) zum Musik-Pass. Neben einigen Groß-Events gibt es eine Fülle von Darbietungen verschiedener Formationen aus mehreren musikalischen Genres, wo für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte.

Beim Sternmarsch der Blasmusikkapellen beim Wachauer Volksfest werden mehrere hundert Musikerinnen und Musiker mitmachen und im Anschluss ein Monsterkonzert spielen. Foto: Stadtmarketing Krems

Schon der Auftakt verspricht einen besonderen Genuss. Am Tag der Kremser (Donnerstag, 24. August - freier Eintritt!) erfolgt der Auftakt zum klingenden Programm auf hohem Niveau mit einem Konzert der Militärmusik Niederösterreich unter Adi Obendrauf. Dieses wird neben Ludwigs Bierzelt beim Springbrunnen im nördlichen Teil des Stadtparks in Szene gehen. Die Militärmusik tritt dann am Samstag, 26. August, 20 Uhr, im Sepp-Doll-Stadion nochmals in Erscheinung. Viele freuen sich schon auf den Großen Zapfenstreich, der am selben Abend um 21.30 Uhr zu Besten gegeben wird.

14 Kapellen wollen beim Event dabei sein

Ein riesiges Treffen heimischer Musikkapellen findet dann am Sonntag, 27. August, statt. Um 11 Uhr finden Konzerte am Südtiroler Platz, beim Springbrunnen und beim Pavillon statt, danach ziehen die verschiedenen Kapellen im Rahmen eines Sternmarsches durch das Festgelände zur Utzstraße. Dort geht um ca. 12 Uhr ein Monsterkonzert mehrerer hundert Blasmusiker unter dem Dirigat des Bezirkskapellmeisters Martin Stöger in Szene. Nach aktuellem Stand sind Gruppen aus Krems, Nöhagen, Rossatz, Arnsdorf, Engabrunn, Hollenburg, Paudorf, Bergern, Gedersdorf, Dürnstein, Mautern, Senftenberg, Gföhl und Lichtenau mit dabei. Blasmusikfreunde haben sich den Tag sicher schon rot im Kalender markiert ...

Volksmusikfreunde im siebenten Himmel

Für Freunde der Volksmusik jagt im Programm des Volksfestes ein Highlight das nächste. So heizen die Gruppe „Zwirn“ (20 Uhr, Frankys Almstadl, Pavillon) und „Die Lauser“ (20 Uhr, Ludwigs Bierzelt, Springbrunnen) gleich am Eröffnungstag die Stimmung an. „Die Granitstürmer“ folgen am Freitag, 25. August (12 Uhr, Ludwigs Bierzelt), die „Wildkogel Buam“ am Samstag, 26. August (12 Uhr, Ludwig-Zelt). Wer groovige oder rockige Sounds bevorzugt, kommt am Freitag, 25. August, zu „The Ridin' Dudes“ (20 Uhr, Artners BBQ) oder am Samstag, 26. August, zum charismatischen Allrounder Max Shelly mit seiner Band (20 Uhr, Artners BBQ).

The Monroes absolvieren heuer gleich zwei Auftritte am Wachauer Volksfest. Foto: Christian Holzknecht

Ein Tipp für Freunde der aus Vorarlberg stammenden Gruppe „The Monroes“: Diese kann man gleich zweimal erleben - am Freitag, 25. August, und am Samstag, 28. August, jeweils um 20 Uhr in Ludwigs Bierzelt beim Springbrunnen. Ihrem Programmtitel gemäß dürfen sich Freunde ihrer Musik auf „Ultimate Rock'n Roll“ freuen. „The Monroes“ setzen der musikalischen Ära der 50er- und 60er-Jahre und den altehrwürdigen Ikonen des Rock’n Roll mit maximaler Spielfreude, mehrstimmigen Gesang und einer in Schweiß getränkten Bühnenshow ein Denkmal.