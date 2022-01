Langenlois: Kultur-Pläne stehen

Die Loisiarte 2020 wurde pandemiebedingt abgesagt, 2021 fanden zwei Konzerte online statt. Heuer soll nun das 15-Jahr-Jubiläum des Festivals in der Loisium-Weinerlebniswelt von 17. bis 20. März tatsächlich mit Konzerten (Werke des australischen Komponisten Brett Dean ebenso wie von Brahms, Mozart, Max Reger, Schumann ..., zu den Ausführenden zählt unter anderem der Arnold-Schoenberg-Chor), Lesungen (unter anderem Florian Teichtmeister, Petra Morze) und „Mozart für Kinder“ stattfinden. Als künstlerischer Leiter fungiert seit Beginn des Festivals im Jahr 2006 Geiger Christian Altenburger.

Die Langenloiser Kulturvermittler und -veranstalter geben sich trotz anhaltender Pandemie optimistisch und kündigen ein intensives Kulturjahr an. So sollen etwa „Servus Frühling in Langenlois“ und „Kultur in Langenloiser Höfen“ ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm an unterschiedlichen Locations bieten.

Fix geplant ist das Jugendkonzert „Langenlois blooomt“ am 2. Juli auf der Open-Air-Bühne in Schloss Haindorf. Da finden auch wieder Operettenaufführungen statt: „Der Opernball“ (von Richard Heuberger) von 21. Juli bis 7. August wird heuer gespielt, die Intendanz übernimmt wieder Christoph Wagner-Trenkwitz, der schon im Vorjahr mit der „Fledermaus“ das Publikum begeistert hat.

Eine ABBA-Tribute-Show „The Magic of ABBA – Mamma Mia What A Show!“ gibt es am 24. Juli und ein grandioses Galakonzert der Polizeimusik Niederösterreich am 4. August.

Bleibt zu hoffen, dass auch das Virus (nicht) mitmacht ...