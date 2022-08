Mauterner Römerstadtfest wird bunt

Werbung

Zwei Tage lang reiht sich in Mautern ein Highlight an das andere: Am 27. und 28. August findet wieder ein Römerstadtfest statt. „Wir wollten als Gemeinde, dass sich Vereine und Betriebe wieder präsentieren können“, freut sich Stadtrat Karl Schöller, der das Organisationskomitee leitet.

„Das Römerstadtfest hat Festival-Charakter“, kündigt er an. „Es werden Mauterner Gastronomen, Vereine und Wirte mit Mautern-Bezug teilnehmen. Jeder Gast kann sich von den 17 verschiedenen Ständen holen, was er möchte.“

Auch das Programm wird von den Mauternern gestaltet: Auf der Hauptbühne werden neben der Militärmusik Niederösterreich die Trachtenkapelle Mautern, der Männergesangsverein und der Chorus Favianis auftreten.

„Highlight wird sicher die Römerlegion, die zwei Tage lang im Schubertpark campiert“, so Schöller. Die Kids kommen bei römischen Spielen, Kinderschminken, Kasperltheater und Co. auf ihre Kosten.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.