„Ausbildung & Beruf Krems“ löst Lehrstellenbörse ab

Seit ihrer Premiere im Jahr 2005 war die Lehrstellenbörse in der Polytechnischen Schule (PTS) eine Erfolgsgeschichte. Jetzt soll sie einen Qualitätssprung machen.

Neuer Name: „Ausbildung & Beruf Krems“

Im Herbst dieses Jahres geht die Veranstaltung unter neuem Namen als „Ausbildung & Beruf Krems“ im IMC Krems in Szene. Termin ist der Dienstag, 24. Oktober, von 8 bis 16.30 Uhr. Gemeinsam präsentierten der bisherige Gastgeber, Martin Müllner von der Poly-Schule und Vertreter von Wirtschaftskammer, Wirtschaftsbeirat (Paul Birngruber, Christine Pölleritzer), AMS und Sonderschule (Regina Holzer, Thomas Schier – die ASO Schule hatte bisher eine eigene Ausbildungsbörse) die Pläne.

280 Unternehmen in Region bilden aus

„Wir wollen auch Eltern ansprechen“, meinte Koordinator Holger Lang-Zmeck (Wirtschaftskammer) „und unsere Berufsausbildung vor den Vorhang holen.“ Immerhin, so der Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter, seien aktuell schon rund 280 Unternehmer in der Ausbildung junger Menschen aktiv. Nun wolle man die Vielfalt der Top-Berufsausbildungen in Stadt und Bezirk Krems in den Mittelpunkt stellen. „Die Messe soll möglichst vielen Menschen einen direkten Zugang zu den Betrieben bieten.“

Organisation ist eine Herausforderung

Dem erwarteten starken Andrang im Herbst will man mit einer exakten Planung begegnen. „Wir werden für Schulen, die Interesse zeigen und mit Klassen zu uns kommen, Zeit-Slots anbieten“, erklärt Direktor Martin Müllner, der als PTS-Chef bisher als Gastgeber der Veranstaltung fungierte. „So wollen wir vermeiden, dass sich alle auf einmal um die Infostände der teilnehmenden Firmen drängen und die Veranstaltung in geordneten Bahnen abläuft.“

Inklusion als zusätzliche Bemühung

Inklusion ist allen Beteiligten ein Anliegen - allen voran aber natürlich der Allgemeinen Sonderschule (ASO), die zuletzt eine eigene „Ausbildungsbörse“ für ihre Schülerinnen und Schüler veranstaltet hat und sich nun der „Arbeit & Beruf Krems“ anschließen wird. „Für uns war es besonders schwierig, Firmen zu finden, die Menschen mit Handicaps eine Chance bieten“, erzählen Direktorin Regina Holzer und ASO-Lehrer Thomas Schier aus eigener Erfahrung. Die Schüler haben auch ein Symbol - eine Sonne in Rot und Gelb - geschaffen, mit dem Unternehmen, die bereit sind. ASO-Absolventen einen Job anzubieten, ihre Bereitschaft signalisieren können.

Appell: „Alle Ressourcen ausschöpfen!“

AMS-Chef Erwin Kirschenhofer lobt die Kooperation der beteiligten Partner „auf Augenhöhe“ in höchsten Tönen: „Die Vorbereitung ist schon durch eine bunte Vielfalt getragen. Wir sind in der Zeit der Vollbeschäftigung gefordert, alle Ressourcen auszuschöpfen.“ Der Jobvermittler will weiterhin auch (potenziellen) Pendlern heimische Jobs schmackhaft machen. „Und wir müssen auch die Potenziale benachteiligter Menschen nützen.“

Stolz auf Leistungen motiviert Mitarbeiter

Das kann nicht zuletzt deshalb gelingen, wie Paul Birngruber vom Kremser Wirtschaftsbeirat (KWB) betont, weil die Erfahrung zeige, dass die Mitarbeiter der Kremser Unternehmen „stolz sind, zeigen zu dürfen, was sie machen“. Schon die bisherige Lehrstellenbörse seit „zu einem Fixpunkt geworden“. Und jetzt kommen, wie auch Lang-Zmeck betont, zu den Mittel- und Polyschulen noch die berufsbildenden Schulen dazu. Seitens der Sonderschulen gibt es Interesse auswärtiger Lehranstalten wie der in Horn, St. Pölten und Zwettl.

1.000 Besucher im IMC Krems erwartet

Kein Wunder, dass Christine Pöllleritzer vom KWB hohe Erwartungen hat. 1.700 Lehrstellen seien im Zuge der Lehrstellenbörsen seit 2005 vergeben worden. „Das neue Format ermöglicht es noch mehr interessierten Jugendlichen, sich ein Bild vom großen Angebot zu machen.“ Zuletzt kamen rund 600 Besucher in die PTS. Bei der Ausbildungsbörse der ASO waren 180 Interessenten dabei. Im Herbst wird wohl heuer die 1.000er-Schallgrenze durchbrochen ...

Markus Hengstschläger hält Vortrag

Gekrönt wird die Veranstaltung im IMC Krems durch einen hochkarätigen Vortrag des bekannten Genetikers Markus Hengstschläger. Sein Vorschlag steht als abendliche Krönung eines besonderen Tages um 17 Uhr im IMC Krems auf dem Programm und wendet sich nicht zuletzt auch an Eltern und andere interessierte Erwachsene. Zur Veranstaltung passendes Thema des Vortrags des bekannten Wissenschafters wird „Die Lösungsbegabung als Kernkompetenz in Ausbildung & Beruf“ sein.