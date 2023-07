In vier Göttweiger Gemeinden: Gratis-Öffi-Ticket boomt

Gratis mit den Öffis durch die Ostregion? Klingt toll, ist es auch. Die vier Gemeinden Bergern, Furth, Mautern, Paudorf bieten alle für Gemeindebürger das kostenlose VOR-Schnupperticket an.

Ticket gilt für die VOR-Ostregion

Das Prinzip ist in allen Gemeinden ähnlich: Die Tickets können unter www.schnupperticket.at vorreserviert und dann am Entlehntag am Gemeindeamt abgeholt und wieder abgegeben werden. Ist die Entlehnung am Wochenende, wird das Ticket im Briefkasten retourniert. Das Ticket gilt für die VOR-Ostregion.

Furth bietet bereits seit 2022 das Schnupperticket an: „Aufgrund der großen Beliebtheit werden wir das Ticket im August verlängern“, bilanziert Bürgermeisterin Gudrun Berger. „Bis April haben 57 verschiedene Personen 59 Mal die beiden Tickets ausgeliehen.“ Künftig wird das Ausleihen des Tickets in Furth nichts mehr kosten, lediglich eine Verwaltungsgebühr von fünf Euro wird verrechnet. Man kann das Ticket maximal fünf Mal im Jahr ausborgen.

Fahrkarte für maximal 48 Stunden

Neu ist das Schnupperticket in Mautern, auch hier stehen künftig zwei Tickets zur Entlehnung kostenlos zur Verfügung. Die Zahl der Entlehnungen ist in Mautern nicht limitiert, das Ticket kann für maximal 48 Stunden entlehnt werden. „Wir sind überrascht, dass der Zuspruch so gut ist“, berichtet Martin Hofbauer, Stadtrat in Mautern. „Das Ticket ist fast jeden Tag gebucht, obwohl wir bisher nur im Internet dafür geworben haben.“

Bergern und Paudorf neu dabei

Seit Anfang Mai gibt es das Schnupperticket auch in Bergern. Auch hier kann das Ticket bis zu zwei Tage am Stück von der Gemeinde entliehen werden. Reservieren kann man das Ticket im Internet, aber auch telefonisch am Gemeindeamt unter 02714/7220. Auch die Gemeinde Paudorf bietet seit Anfang Juli das VOR-Schnupperticket an. Alle Infos zu den Tickets finden Sie auf den Websites der Gemeinden und bei den einzelnen Gemeindeämtern.