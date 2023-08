Pater Jomon Joy verabschiedet sich

Der beliebte Seelsorger Jomon Joy übernahm vor vier Jahren die Agenden des Hirten der Pfarren Schönberg, Freischling, Stiefern, Plank, Tautendorf, Gars am Kamp und St. Leonhard/Hw. Pater Jomon Joy stammt aus der Stadt Kochi im südinischen Bundesland Kerala.

Leonhardi-Ritt war besonderes Erlebnis

Die aus seiner Sicht größten Ereignisse seines Wirkens in der Pfarre St. Leonhard/Hw. waren die feierlichen liturgischen Feste wie Ostern, Weihnachten und Pfingsten. „Der Sankt Leonhardi-Ritt war ein sehr besonderes Erlebnis in meinem Leben“, hält Joy fest. Ein wichtiges Anliegen in der christlichen Arbeit vor Ort war die Seelsorge in der Schule: „Ich habe die Kinder ermutigt, sich aktiv in die Familie, in die Schule und die Gemeinschaft einzubringen.“

Mit tiefgründigen und inspirierenden Predigten versuchte er, neues Leben in die Gottesdienste zu bringen. „Ich ermutigte die Gemeindemitglieder, ihre christlichen Werte und Überzeugungen zu teilen und als Missionare im Alltag zu wirken“, so der scheidende Hirte aus dem Hornerwald.

Jomon Joy wechselt vom Waldviertel in die Karibik

Jomon Joy ist Mitglied der Ordensgemeinschaft der Piaristen. Ein Wechsel im Intervall von vier Jahren ist dort üblich. Seine nächste Station als Seelsorger wird der karibische Inselstaat Puerto Rico sein, wo er in der Stadt San Juan in einer Schule tätig sein wird.

Verabschiedung bei Hl. Messe

Pater Jomon Joy wird am Sonntag, 27. August 2023, um 7.45 Uhr seinen letzten Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Leonhard/Hw. feiern. Bei der anschließenden Agape hat die Pfarrgemeinde die Möglichkeit, sich von ihrem Pfarrer persönlich zu verabschieden.