Kurz vor Mitternacht gab es am Sonntag, 1. März, Feueralarm in der Hauptwache der FF Krems: An der Kreuzung Alauntalstraße/Kreuzbergstraße stand eine Mülltonne in Flammen.

Zweiter Brand in der Nähe

Die Helfer konnten das Feuer rasch ersticken. Angrenzende Gebäude oder auch abgestellte Fahrzeuge waren zum Glück nicht in Gefahr. Doch noch während die Silberhelme mit diesem Einsatz beschäftigt waren, ging nur wenige hundert Meter ein weiterer Container in Flammen auf. Rasch war auch dieser Einsatz "abgearbeitet". Auch hier: Kein weiterer Schaden.

Feuer im Gewerbepark Ost

Am frühen Morgen des Mittwoch, 4. März, wiederholte sich das Spiel. Diesmal mussten die Florianis ins Gewerbegebiet Krems-Ost ausrücken. Bei der Sporthandelfirma 11teamsports schlugen Flammen aus einem Altpapiercontainer. Auch hier gelang der Löschangriff, in wenigen Minuten hieß es "Brand aus!"

Auch ein zweiter Brand ...

Eine signifikante Parallele gab es zum Einsatz wenige Tage zuvor: Hier gab es ebenfalls wenige Minuten später wieder einen Einsatzalarm. Diesmal brannte ein Container beim vom Sportgeschäft nur wenige Meter entfernten Einrichtungshaus XXXLutz. Wieder gab es ein zweites Mal Arbeit für die freiwilligen Helfer.

"Feuerteufel"? Noch unklar

Kein Wunder, dass in Krems schon die Frage auftaucht, ob wieder ein "Feuerteufel" am Werk ist. Leopold Steiner, Chef der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Krems, will sich noch nicht festlegen. "Die Streuung der Tatorte ist groß, und es gibt derzeit noch keinen Anhaltspunkt, dass die Taten miteinander in Zusammenhang stehen." Zum Glück, so Steiner, habe es keine Gefährdung von Fahrzeugen oder Gebäuden oder gar Menschen gegeben.

Erinnerung an 2019er-Serie

"Wir haben aber auf jeden Fall ein Auge drauf", betont Steiner, dass man die Situation genau beobachte und allen Spuren nachgehe. Im Vorjahr hatte ein Serien-Täter bekanntlich mehrere Mülltonnen im Stadtbereich gelegt und dabei auch hohen Sachschaden verursacht. In einem Fall war sogar ein neben einem Container geparktes Auto in Flammen aufgegangen. Der Täter konnte ausgeforscht und verurteilt werden.

2015 waren es FF-Mitglieder

2015 hatten in Krems zwei Jugendliche aus den Reihen der Feuerwehr gezündelt - und in 13 Fällen Müllcontainer angezündet, weiters fünf Flurbrände gelegt und zwei Holzstöße in Flammen aufgehen lassen. Ein Helfer der Kremser Feuerwehr, in deren Reihen man sich über die nächtlichen Brandeinsätze Sorgen zu machen beginnt: "Hoffentlich ist es keiner aus unseren Reihen!"