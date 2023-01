Belohnung für Idee: Fahrbare Vinothek in Krems

Bestens kam im Vorjahr eine Idee an, mit der drei Schüler der Vinohak Krems beim von der Wirtschaftskammer veranstalteten Bewerb „120 Sekunden“ antraten.

In dieser Start-Up-Show, die dem Format eines privaten Fernsehsenders nachempfunden ist, haben Schüler Gelegenheit, Innovationen zu präsentieren und für Unterstützung zu werben. Lucas Schopf, Maximilian Fellner (aus der 3CK1-Klasse) und Stephanie Schrittwieser (3CK2) stellten den „Vinobus“ vor. „Warum müssen Weinliebhaber immer in die Vinothek kommen? Sie kann auch zu ihnen fahren“, meinen sie. Mehrere Winzer können so gemeinsam unterwegs sein und bei Veranstaltungen potenzielle Kunden ansprechen.

Für das innovative Trio gab es jetzt zusätzlich eine kleine Unterstützung des Elternvereins, die Obmann Reinhard Wölfl an sie übergab.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.