Die mündliche Vor-Information erreichte die Betroffenen am frühen Vormittag des Sonntags: "Sie sind ab sofort für 14 Tage unter Quarantäne gestellt."

Viele Kontakte angegeben

Die Nachricht, die viele wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf und die Pandemie plötzlich zu einer einen persönlich betreffenden Nachricht machte, sollte wenig später als per E-Mail übermittelter Bescheid einlangen. Einer der beiden Betroffenen, der über zahlreiche Sozialkontakte verfügt, musste alle Personen auflisten, denen er in den vergangenen Tagen entweder die Hand gegeben oder mit denen er ein Gespräch aus nächster Nähe geführt hatte.

Shutterstock Das Corona-Virus ist jetzt auch in der Region angekommen. Das Auftreten des ersten Falles war aber nur eine Frage der Zeit.

Mindestens zwei Fälle positiv

Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer wollte unter Berufung auf die Amtsverschwiegenheit am Sonntag der NÖN gegenüber keine Angabe zur aktuellen Zahl der nachweislich erkrankten Personen im Bezirk Krems geben. Die beiden nachgewiesenen Fälle in der Region wurden aber nicht dementiert.

Gerücht hält sich hartnäckig

Um ein Gerücht dürfte es sich jedoch bei dem "Fall" in Lengenfeld handeln, der sich seit über einer Woche hartnäckig auf Facebook hält bzw. verbreitet. Die Behörden in Bezirk und Stadt Krems (auch hier sind Menschen in Folge der Fälle in Krems-Land und Krems-Stadt unter Quarantäne) sind alarmiert und bemüht, die Sache bestmöglich einzugrenzen.