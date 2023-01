Soll das Dürnsteiner Rathaus übersiedeln?

FPÖ-Stadtrat Helmuth Weiss will das Gemeindeamt aus der Stadt verlegen. Foto: Chris Leneis

Einen neuen Anlauf in Richtung eines „barrierefreien und zeitgemäßen“ Gemeindeamtes plant die FPÖ. „Wir verlangen eine Volksbefragung!“, will Stadtrat Helmuth Weiss die Bürger befragen, ob das Rathaus im altehrwürdigen, beengten, schwer zugänglichen Obergeschoß des Hauses in der Stadt bleiben soll.

Oder doch, wie die FPÖ seit Jahren fordert, ins „Amtshaus“ neben dem Nahversorger vor der Stadt übersiedeln soll. „In anderen Gemeinden mussten Gemeindeämter neu gebaut werden. Wir hätten schon eines, das für alle Gemeindebürger zentral gelegen, barrierefrei und mit verhältnismäßig geringen Mitteln bedarfsgerecht zu gestalten ist“, so Weiss. Er braucht rund 90 Unterstützungsunterschriften, dann „muss der Bürgermeister eine Volksbefragung anordnen“.

„Das Thema Übersiedlung wurde schon vor Jahren von einer Arbeitsgruppe analysiert, mit dem Ergebnis, dass es nicht möglich sei, die gesamte Rathaus-Infrastruktur zu verlegen“, kontert Johann Riesenhuber. Und spricht Fragen an wie: Bleibt das Standesamt in der Stadt? Wo finden Gemeinderatssitzungen statt? Und dann die Kosten ...

