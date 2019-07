An der Volksschule Krems-Lerchenfeld soll im Herbst ein ganz neues Mentoring-Programm starten. Birgit Radl-Wanko von „Big Brothers Big Sisters“ ist noch auf der Suche nach ehrenamtlichen Mentoren und erzählte der NÖN, worauf es dabei ankommt.

NÖN: Wie kam es dazu, dass Sie als Wiener Organisation in Krems ein Mentoring-Programm starten?

Birgit Radl-Wanko: Wir haben großzügigerweise eine Förderung von der Privatstiftung Sparkasse Krems bekommen und möchten Anfang November in der Volksschule Lerchenfeld starten, denn es gibt hier Bedarf.

Sie suchen noch ehrenamtliche Mentoren. Was sind die Voraussetzungen?

Das Wichtigste ist Freude daran, mit Kindern etwas zu unternehmen, und man muss über 18 Jahre alt sein. In einem Gespräch werden dann genau die Erwartungen geklärt.

„Oft geht es um sportliche Aktivitäten oder darum, raus in die Natur zu kommen“

Um was für Aktivitäten geht es dabei? Um gemeinsames Lernen?

Nein, es muss nicht Lernen sein. Die Mentoren sollen eigene Stärken weitergeben, und wir bringen sie mit dem passenden Kind zusammen.

Wie kann das in der Praxis aussehen? Was sind die Erfahrungen?

Oft geht es um sportliche Aktivitäten oder darum, raus in die Natur zu kommen. Viele kochen gemeinsam, backen Kuchen oder besuchen Museen und Kindertheater. Manche lesen gemeinsam – das hat sich mal ein Kind in Wien sehr gewünscht, denn da gab es zu Hause keine Bücher. Die Kinder sollen Freizeitaktivitäten kennenlernen, die sie aus der eigenen Familie nicht so kennen.

Wie viel Zeit sollten die Mentoren aufbringen?

Etwa zwei Stunden pro Woche oder alle zwei Wochen etwas länger. Wichtig ist, dass man sich regelmäßig für das Kind Zeit nimmt.

Warum richtet sich das Angebot speziell an Kinder der 3. und 4. Klasse Volksschule?

In diesem Alter geht es um die Wahl einer weiterführenden Schule. Für Familien, die nicht so gut über das Schulsystem Bescheid wissen, ist es hilfreich, eine weitere Bezugsperson zu haben, die beraten kann.

Das Angebot ist für die Familien kostenlos, die Mentoren arbeiten ehrenamtlich. Wofür wird die Förderung verwendet?

Finanziert werden die Vorbereitung und Begleitung durch Fachkräfte. Im Oktober wird es zum Beispiel einen viereinhalbstündigen Workshop geben, in dem die Mentoren vorbereitet werden.