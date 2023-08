Wassermelonen aus dem Waldviertel

Klassische Feldfrüchte wie Kukuruz, Erdäpfel und Getreide haben einen fixen Platz auf den Feldern im Waldviertel. Der innovative Landwirt Martin Aschauer aus Nondorf spezialisierte sich im Laufe der letzten Jahre auf Früchte abseits des Mainstream: Fisolen, Kürbisse, Petersilie und Wassermelonen. Der gelernte Zimmermann-Geselle übernahm den elterlichen landwirtschaftlichen Hof in fünfter Generation. Seine Freundin unterstützt ihn bei der Vermarktung der Produkte.

Erste Ernte ging daneben - Landwirt gab nicht auf

Alles begann vor vier Jahren: „Ich wollte einfach etwas Anderes ausprobieren - nur im ersten Jahr hat das mit den Wassermelonen überhaupt nicht funktioniert“, so der Pflanzenexperte. Martin ließ sich allerdings durch den Misserfolg nicht entmutigen und lernte aus den Fehlern: „Wir kaufen das Saatgut zu und ziehen nun unsere Pflanzen in einem Poolhaus selbst.“ Seit 2020 produziert er jährlich rund 5.000 eigene Jungpflanzen, die im Frühjahr auf einer Maisstärke-Folie aufs Feld ausgebracht werden. Die Maisstärke-Folie ist notwendig, damit die Wassermelonen bereits im August reif sind - „es würde auch anders funktionieren, nur wären dann die Melonen erst im Oktober reif - und da kauft man kaum mehr Wassermelonen“, so der 31-jährige Landwirt. In Summe pflanzte er auf rund einem halben Hektar Melonen.

Kohlendioxid-Fußabdruck wird minimiert

Da Wassermelonen üblicherweise aus Afrika oder Asien stammen und bis zum heimischen Supermarkt einige tausend Kilometer mit dem Schiff oder Flugzeug transportiert werden müssen, reduziert Martin mit seiner Initiative auch den CO2-Fußabdruck deutlich: Seine Wassermelonen werden in der Region von Zwettl bis Gföhl verkauft.

Lieblingsrezept: „Den Kopf abschneiden und löffeln!“

Wie man eine Wassermelone richtig verzehrt? „Ganz klar: Den Kopf abschneiden und löffeln!“, so Martin Aschauer. Seine Wassermelonen sind auf Ständen am Hauptplatz Zwettl, am Hauptplatz in Rastenfeld, in Gars am Kamp und in Gföhl in der Langenloiser Straße gegenüber des BILLA um zwei Euro pro Kilogramm erhältlich.