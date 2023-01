Bezirk Krems: Einbrecher rechnete nicht mit Frühaufsteher

Dass nicht nur er schon zu früher Morgenstunde „fleißig“ war, damit rechnete ein Einbrecher am 10. Jänner nicht. Er war um 4 Uhr in der Bäckerei Schäfer in Albrechtsberg auf Beute aus, wurde dabei aber von einem Mitarbeiter gestört. Der Unbekannte flüchtete mit einem Citroën C 5. Hinweise von Zeugen sind an die Polizeiinspektion Rastenfeld ( 059133/3449) erbeten.

Sachschaden richtete ein Einbrecher zwischen 10. und 12. Jänner in einer Wohnung im Kremser Stadtteil Weinzierl an. Die Opfer waren zur Tatzeit auf Urlaub. Gescheitert ist ein Einbruchsversuch in das Gasthaus Brauneis in Stratzing. Dort wollte in der Nacht von 10. auf 11. Jänner ein ungebetener Gast eindringen. Er scheiterte. Für Hinweise ist die PI Langenlois ( 059133/3444) dankbar.

„Erfolgreich“ waren Kriminelle am 16. Jänner in der (an diesem Tag geschlossenen) Modellbahnwelt Schiltern. Sie brachen Laden auf und entwendeten Bargeld sowie verpackte, hochpreisige Modellbahn-Loks.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.