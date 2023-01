Rohrendorf: Sechsjährige wurde verzweifelt gesucht

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Bange Minuten erlebten eine Mutter und ihre Bekannten im Zuge einer Faschingsparty für Kinder in Rohrendorf.

Kind spurlos verschwunden

Es war schon dunkel, als die Sechsjährige am 21. Jänner gegen 17.45 Uhr vermisst wurde. Es gab keine Spur zum Kind, das kurz zuvor mit seiner Mutter eine Auseinandersetzung wegen Hausaufgaben gehabt hatte. Die Volksschülerin war wie vom Erdboden verschluckt.

Polizei startete Suchaktion

Sofort machte sich die Mutter gemeinsam mit Freundinnen auf die Suche. Auch die Polizei wurde verständigt. Mehrere Streifen forschten im Dorf nach dem Kind, auch ein Polizeihundeführer wurde alarmiert. Als bereits Aufruhr herrschte, kam die Sache zum Glück zu einem guten Ende.

Von der Oma "entführt"

Wie sich herausstellte, war das Mädchen von der Party allein zu Fuß nach Hause gegangen. Von dort hatte es telefonisch die Großmutter kontaktiert. Die Frau, die in Traismauer wohnhaft ist, hatte das Kind an sich genommen und war mit ihm nach Hause gefahren. Erst als die Suche bereits in vollem Gang war, hatte diese daran gedacht, die Mutter des Kinder zu informieren.

