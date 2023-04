Granate aus dem zweiten Weltkrieg im Stausee gefunden

Ein Zufallsfund brachte Spannung in eine Übung der Wasserrettung Allentsteig im bei Bade- und Ausfluggästen beliebten See an der Grenze der Bezirk Krems und Zwettl.

Entdeckung bei Übungstauchgang

Die Mitglieder der Organisation aus dem Bezirk Zwettl waren am 23. April gegen 8.45 Uhr bei einem Übungstauchgang, als ein Teilnehmer den Zufallsfund machte. Rund fünf Meter vom südlichen Ufer bei der Purzelkampbrücke (als große Stauseebrücke bekannt) fand sich in rund fünf Metern Tiefe eine nicht explodierte Handgranate.

Fund markiert und geborgen

Die Wasserretter handelten richtig. Sie markierten den potenziell explosiven Fund mit einer Boje und verständigten die Polizei. Die Beamten der Inspektion Rastenfeld organisierten, dass der Entminungsdienst anrückte und das Objekt aus dem Wasser barg und abtransportierte. Der Einsatz verlief ohne besondere Vorkommnisse.

