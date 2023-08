Hadersdorf: Kinder für die Feuerwehr gewinnen

Die Feuerwehr Gobelsburg hat im Vorjahr den Startschuss im Bezirk Krems gegeben. Die Langenloiser Silberhelme haben nachgezogen. Jetzt hat sich auch die Feuerwehr Hadersdorf entschlossen, eine Kinderfeuerwehr – für Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren – ins Leben zu rufen.

Kinderfeuerwehren gibt es seit 2019

Die Feuerwehrjugend ist schon lange ein Garant für den Fortbestand der Feuerwehren. Der NÖ Landesfeuerwehrverband hat sich 2018 entschlossen, die Gründung von Kinderfeuerwehren zuzulassen. 2019 wurde diese Möglichkeit dann auch „aus der Taufe gehoben“. Ziel war es, analog zu den Vereinen im Land, die auch Kinder aufnehmen, auch den Feuerwehren die Möglichkeit zu geben, Kinder ab dem achten Lebensjahr spielerisch die Feuerwehr näherzubringen.

Hadersdorfs Feuerwehrkommandant Christoph Firlinger will mit seiner Mannschaft die dritte Feuerwehr im Bezirk Krems werden, die eine Kinderfeuerwehr gründet. Foto: privat, privat

Gobelsburg war die erste Wehr

Nach Gobelsburg und Langenlois wird nun die Feuerwehr Hadersdorf die dritte Wehr im Bezirk Krems sein, die das Feuerwehrwesen schon den Achtjährigen näher zu bringen. „Kinderfeuerwehren sind sozusagen die Vorstufe für die Feuerwehrjugend“, berichtet Hadersdorfs FF-Chef Christoph Firlinger. Für die Gründung der Kinderfeuerwehr wird es am 25. August (17 Uhr) im FF-Haus einen Infoabend geben, wo sich das künftige Betreuerteam vorstellen wird (es setzt sich aus Pädagogen, Eltern und Schülern – allesamt aktive Feuerwehrmitglieder – zusammen), sondern es wird auch dargestellt, was den Kindern beigebracht wird, bevor sie mit zehn Jahren in die Feuerwehrjugend übertreten.

Der Start der Kinderfeuerwehr wird dann am 8. September über die Bühne gehen.