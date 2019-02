Am kommenden Wochenende ist es so weit: Noch bevor die Landesgalerie am 25. und 26. Mai endgültig eröffnet wird, kann sie im Rahmen eines „Pre-Openings“ bereits besichtigt werden (siehe auch Seite 58). Teil des Programms, bei dem die innovative Architektur des Gebäudes von „marte.marte“ im Mittelpunkt stehen wird, ist die Eröffnung des Kunstprojektes „Fundamental“, das der Kremser Künstler Rainer Prohaska konzeptioniert hat. Die NÖN fragte ihn, was es damit auf sich hat.

NÖN: Wie kam es zu Ihrem Kunstprojekt „Fundamental“?

Rainer Prohaska: Von Landesgalerie-Direktor Christian Bauer stammte die Idee, das Haus schon künstlerisch zu bespielen, bevor es überhaupt fertig ist. Da eine künstlerische Live-Bespielung der Baustelle aber zu gefährlich gewesen wäre, habe ich die Idee entwickelt, Kunst in die Baustelle zu implementieren.

Wie wurde das realisiert?

Die Arbeit ist zweigeteilt. Das Grundkonzept, die Werke ins Fundament des Museums einzupflegen, kam von mir, ebenso die Auswahl der beiden Künstler und die Auseinandersetzung mit ihnen.

Die Künstler sind Judith Fegerl und der Kremser Leo Zogmayer. Was haben sie jeweils umgesetzt?

Judith Fegerl hat sich mit der Verdrehung des Gebäudes auseinandergesetzt und hat mit gegossenen Spiralfedern das Drehmoment thematisiert, das nötig ist, um diesen Würfel so zu drehen. Und um dieses Drehmoment auch am Gebäude wirken zu lassen, wurden Betonteile direkt ins Museum eingebaut, wo das Drehmoment der Federn ansetzen würde, um die Drehung zu ermöglichen. Eine sehr schöne Auseinandersetzung mit dem Konzept der Architekten.

Was hat es mit dem Schriftzug Leo Zogmayers auf sich?

Entwarf einen Schriftzug:der KremserKünstler LeoZogmayer. | Lechner

Leo Zogmayers Schriftzug („Wenn ich Kunst sage, meine ich das Ganze“, Anm.) hätte ursprünglich ins Fundament einbetoniert werden sollen, und zwar so, dass er zum Teil im Museum verschwindet. Aufgrund der Verzögerung der Baustelle und des geänderten Zeitplans (wegen archäologischer Funde und technischer Herausforderungen, Anm.) steht der Text jetzt auf dem Gebäude neben der Landesgalerie, in Richtung Karikaturmuseum. Ich finde es toll, dass das Projekt trotzdem realisiert wurde.

Sind Sie beim Pre-Opening dabei?

Natürlich, am Samstag um 17 Uhr ist die Eröffnung. Und am Sonntag um 17 Uhr gibt es eine Künstlerführung mit Judith Fegerl, Leo Zogmayer und mir.