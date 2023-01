Krems: Beziehung endete für Frau mit Schrecken

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Für ihn sei der Sex einvernehmlich gewesen, beteuerte der 36-Jährige zu dem Vorwurf, seine wehrlose Ex-Freundin missbraucht zu haben.

Anders sah es die Anklägerin: Er habe das Ende der Partnerschaft nicht akzeptiert, die Ex beharrlich verfolgt, ihr aufgelauert, und sie letztlich beim Holen ihrer Sachen aus der Wohnung in Krems zum Bleiben genötigt. Dann habe er die durch Alkohol Erschöpfte – sie erbrach mehrmals – zu Bett gebracht, die Gelegenheit zu Intimitäten ausgenutzt und ihr den Wagenschlüssel abgenommen, um sie zum Verbleib zu nötigen. „Ich wollte doch nur, dass sie nicht betrunken Auto fährt“, leugnete der Mann die Nötigung. Er gab aber zu, der Ex Ohrfeigen versetzt zu haben.

Der bislang unbescholtene Kremser wurde wegen Körperverletzung und Stalking zu fünf Monaten bedingt verurteilt. Vom Vorwurf der Nötigung und des Missbrauchs einer Wehrlosen wurde er freigesprochen. Für den Schöffensenat war die Wehrlosigkeit des Opfers nicht zweifelsfrei gegeben.

Das Gerichtsurteil ist nicht rechtskräftig.

