Unter Suchtdruck beging ein 34-Jähriger ohne festen Wohnsitz mehrere Straftaten in Krems und Wien: Um den Eigenkonsum diverser Rauschmittel finanzieren zu können, begann der Unterstandslose in Wien, Suchtgift zu verkaufen. Die Karriere als Drogendealer endete jedoch abrupt, als er Suchtgift an einen verdeckten Fahnder verkaufen wollte, stattdessen aber die Handschellen klickten.

Die Ermittlungen ergaben dann, dass der 34-Jährige auch in Krems mehrere Straftaten begangen hat: Er war in den Lagerplatz des Kremser Altstoffsammelzentrums eingestiegen und hat sich zwei Säcke mit Altkleidern zum Abtransport hergerichtet. Dazu war es aber nicht mehr gekommen, weil er beim Aufbrechen eines Containers mit Elektroschrott gestört worden war und Fersengeld hatte geben müssen.

„Ich wollte die Kleidung zu Geld machen“, erklärte der Beschuldigte vor Gericht. Er gab dann auch zu, dass er in einem Wutanfall einen mit roter Farbe gefüllten Beutel auf die Hausmauer der Mohrenapotheke geschleudert und einen dort befindlichen Krems-Wegweiser umgeworfen hatte.

Nach einem holprigen Geständnis wurde der Mann wegen der Suchtmitteldelikte, versuchten Einbruchs und Sachbeschädigung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt: 15 Monate, davon muss er drei Monate hinter Gitter. Weiters wurde ihm die Weisung erteilt, sich einer sechsmonatigen stationären Therapie zu unterziehen.