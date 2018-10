„Pattsituation gelöst, Kompromisslösung gefunden“ hatte es in einer offiziellen Aussendung der Arche Noah vom 10. September geheißen: In der von Rechnungsprüferin Gertrud Körbler einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung waren vier Vorstandsmitglieder zurückgetreten, vier neue gewählt worden, Obmann Christian Schrefel sollte vorerst im Amt bleiben, um eine „gewissenhafte, geordnete Übergabe“ zu gewährleisten.

„Es geht hier um Rechtssicherheit“

Doch nun scheint wieder alles anders zu sein: Schrefel ist der Meinung, die außerordentliche Mitgliederversammlung sei gar keine gewesen, die beschlossene und unterschriebene Vereinbarung sei damit nicht gültig. „Es geht hier um Rechtssicherheit, der Verein Arche Noah ist ja auch ein Betrieb mit vielen Beschäftigten und kooperiert mit Unternehmen“, argumentiert Schrefel. Er strebe eine „rasche rechtliche Klärung an, womit nun das Landesgericht Krems befasst ist.“

Der in der a. o. Versammlung gewählte Vorstand hat nun seinerseits Schrefel als Obmann abgesetzt, um „irreversible Schäden am Verein Arche Noah zu verhindern“, wie es auf der zu diesem Thema eingerichteten Facebook-Seite („Mitglieder Arche Noah rettet den Verein“) heißt. „Christian Schrefel ist wortbrüchig und versucht mit allen Mitteln, die Macht für sich und Klaus Rapf zu sichern und Demokratie im Verein weiterhin auszuschließen“, so der Vorwurf. Wie es nun weitergeht? Das wird wohl das Gericht klären müssen.